LMŠ rekla ne tako Janezu Janši kot tudi Alenki Bratušek

Lista Marjana Šarca si želi predčasnih volitev in ne nove koalicije

Marjan Šarec (levo), Dejan Židan (desno) in Janez Janša (zadaj)

© Borut Krajnc

Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović je predsedniku republike Borutu Pahorju danes pojasnil, da si po odstopu premierja Marjana Šarca v LMŠ želijo predčasnih volitev in ne vidijo potrebe po drugem krogu pogovorov. LMŠ se sicer ne bo odzvala ne vabilu prvaka SDS Janeza Janše na pogovore o novi vladi ne vabilu predsednice SAB Alenke Bratušek.

V LMŠ menijo, da je pravi čas, da se po Šarčevem odstopu izvedejo volitve. "Imamo dvoleten proračun, država je stabilna, začeli so se infrastrukturni projekti, do predsedovanja Slovenije Svetu EU je še leto in pol. Če gremo zelo hitro na volitve, imamo lahko vlado do poletja sestavljeno," je Golubović povedal po pogovoru pri predsedniku republike.

Pahor je namreč danes začel posvetovanja z vodji poslanskih skupin, potem ko je Šarec minuli teden odstopil s premierskega položaja. Danes se je sestal z vodjo poslancev SDS Danijelom Krivcem in Golubovićem.

"Ko predčasne volitve postanejo glavni motivator za sodelovanje, je čas za predčasne volitve."



Brane Golubović, LMŠ

Janša je sicer strankam poslal vabilo na pogovore o novi koaliciji in predlagal, da bi se dobili v petek. Nekatere, tudi LMŠ, so udeležbo zavrnile. "Moje vprašanje je, ali se je politika SDS v letu in pol kakor koli spremenila glede na čas, ko smo se oz. nismo pogajali z njimi za vstop v vlado. Odgovor je ne, zato smo zavrnili pogovore o oblikovanju nove koalicije z njimi," je pojasnil Golubović.

Na to, da se zdaj z Janšo pogovarjajo nekatere druge stranke, pa je odgovoril: "Ko predčasne volitve postanejo glavni motivator za sodelovanje, je čas za predčasne volitve."

A prav tako Golubović ne vidi potrebe po tem, da bi se udeležili pogovorov pri Bratuškovi. Ta je v ponedeljek vsem strankam z izjemo SDS poslala vabilo k razmisleku o oblikovanju projektne vladne koalicije, ki bi volitve zamaknila za toliko časa, da bi uspeli sprejeti spremembe volilne zakonodaje in morda nekatere nujne zakone.

Kot je spomnil Golubović, v SAB predlagajo projektno vlado za eno leto, v kateri bi bilo osem partnerjev. Že to je po njegovih ocenah težava. Največjo težavo pa vidi v tem, da bi v tem primeru do novih volitev prišlo šele januarja ali februarja leta 2021, kar je tik pred predsedovanjem Slovenije Svetu EU. "Tako bi tik pred predsedovanjem oblikovali novo vlado. To pa je neodgovorno," ugotavlja.

"Moje vprašanje je, ali se je politika SDS v letu in pol kakor koli spremenila glede na čas, ko smo se oz. nismo pogajali z njimi za vstop v vlado. Odgovor je ne, zato smo zavrnili pogovore o oblikovanju nove koalicije z njimi."

Napoveduje pa, da se bodo v LMŠ pogovarjali in so se vedno, tudi pred volitvami, pripravljeni pogovarjati s politično sredino ali levo stranjo o povolilnih koalicijah, o skupnih projektih, ki jih mora nova vlada sprejeti.

LMŠ je sicer povabila SMC k sodelovanju na volitvah. Po srečanju predsednikov strank, Marjana Šarca in Zdravka Počivalška, so pogovori predvideni na ravni vodij poslanskih skupin. Kot je danes povedal Golubović, so pogovore začeli, podrobnosti o tem pa ni želel razkrivati.

Predsednik republike in Golubović sta danes spregovorila tudi glede volilne zakonodaje. Pahor je izrazil skrb, ker so poslanci predlog te zakonodaje v parlamentarni postopek vložili kljub temu, da pod njim ni podpisanih vsaj 60 poslancev, kolikor jih mora za sprejetje podpreti predlog na glasovanju, pač pa 59.

Golubović je predsedniku pojasnil, da bodo naredili vse za to, da dobijo nujnih 60 glasov podpore, da pa je bil "skrajni čas - če pride do predčasnih volitev - da ta zakon vložijo in ga lahko do volitev spravijo pod streho". Tudi v tem primeru pa te nove volitve še ne bi potekale po novem sistemu.