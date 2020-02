Umrl je legendarni Kirk Douglas

Hollywood žaluje za igralcem, ki je dočakal starost 103 leta

Sprejem Kirka Douglasa na železniški postaji v Ljubljani 7. novembra 1964

© Marjan Ciglič, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Los Angeles, 6. februarja - Ameriški filmski igralec Kirk Douglas, ki je zaznamoval filmska platna šest desetletij, je umrl, je v sredo sporočila njegova družina. Star je bil 103 leta.

Kirk Douglas, sin judovskih ruskih imigrantov, je bil znan po številnih odrskih in filmskih vlogah, vključno z naslovno vlogo v filmu Spartak leta 1960.

"Z veliko žalostjo z bratom sporočava, da nas je zapustil Kirk Douglas," je na Facebooku objavil njegov sin, prav tako filmski igralec Michael Douglas. Dodal je, da je bil "za svet legenda, igralec zlatega obdobja filma, ki je dobro živel v svojih zlatih letih, človekoljub, ki je bil zavezan pravičnosti in idealom, v katere je verjel, ter s tem postavil standarde za vse nas".

Rodil se je v New Yorku leta 1916.

Več o Kirku Douglasu si lahko preberete v članku Marcela Štefančiča, jr. z naslovom 100 let samote: Kirk Douglas, v katerem med drugim tudi opisuje, kako je igralec obiskoval nekdanjo Jugoslavijo.

Kirk Douglas (1916 - 2020)

© Angela George / Flickr

Kirk Douglas je Jugoslavijo zadnjič obiskal leta 1984 – udeležil se je zimske olimpiade v Sarajevu. Ne aktivno, se razume, pa četudi bi se lahko, saj je še vedno izgledal kot olimpski Bog, temveč pasivno, bil je gledalec. Prišel je z ženo in nekim zakonskim parom s Floride. »Jugoslovani so bili vljudni, prijazni in gostoljubni,« pravi v briljantni avtobiografiji Cunjarjev sin (Ragman’s Son, 1988), »zgodila se je le ena neprijetnost.« Šli so na večerjo v neko restavracijo, kjer so jih lepo sprejeli, jih še lepše nahranili, potem so se z njimi vsi – od lastnika, njegovih otrok, njegove stare mame in sorodnikov do psa – fotografirali, nazadnje pa so jim izstavili astronomski račun: 600 dolarjev. No, to niti ni bil račun, temveč le številka, napisana na kosu papirnate vreče. Nič posebnega niso jedli, nič posebnega niso pili. Logično: Douglas je ponorel. Zahteval je račun – ni ga dobil. Zahteval je lastnika – ni ga dobil. Zahteval je policijo – in jo dobil. Račun ne bi smel znašati več kot 110 dolarjev, so izračunali, restavracijo pa so oblasti potem za devet mesecev zaprle. Več v članku na tej spletni povezavi. >>

FEsVBfVSUuw

z0iymWOw8_M

RR7kGx6F9Bo