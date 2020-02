Na faks po bližnjici

Fakultete posegajo po nezakonitih ukrepih, da bi pridobile več študentov in jim zato ne bi zmanjšali financiranja

Ilustracija Stefan Mijić in Eva Virc, študenta ALUO in FF (smer filozofija) pri projektu Proglas: Univerza jutri - 2019

Vsako leto februarja se za dva dni množice vedoželjnih mladih zgrnejo na informativne dneve. Večja mesta doživijo prometni krč, veseli mladi obrazi pa konec tedna včasih izkoristijo tudi za prvi vstop v odraslost in samostojnost ter v mestu tudi prespijo in zažurajo. Bodoči srednješolci in študenti si lahko v petek in v soboto ogledujejo prostore in ljudi, s katerimi bodo morda preživeli naslednjih nekaj let. Letos bo za njihovo izbiro odločilen vikend ob valentinovem, 14. in 15. februarja. Mlajše ob obisku večkrat spremljajo starši, starejši se po navadi raje oklepajo družbe svojih vrstnikov. O svojih bodočih šolah se nekateri informirajo na spletu, spet drugi raje postavljajo vprašanja v živo. Malo pa jih verjetno ve ali sploh razmišlja o tem, da je od njihove odločitve v osnovni šoli lahko odvisna tudi njihova prihodnost glede šolanja na fakultetah. Ob koncu devetega razreda se zdi, da so vse možnosti še vedno na stežaj odprte. Ker si po dolgih letih naposled najstarejši na šoli, te končno vsaj malo spoštujejo.

