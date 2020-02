Manjšinska poslanca za predčasne volitve in za sodelovanje z morebitno novo vlado

Vodja poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti Felice Žiža je tudi povedal, da so ju iz SDS že kontaktirali, a na pogovoru še nista bila

Felice Žiža, poslanec DZ

© DZ

Vodja poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti Felice Žiža je po današnjem pogovoru s predsednikom republike Borutom Pahorjem pojasnil, da sta poslanca pripravljena na predčasne volitve. Bi pa bila pripravljena sodelovati tudi z morebitno novo vlado, a pri tem pričakujeta, da bo ta sprejemala njune pobude in predloge.

Pri predsedniku republike Borutu Pahorju nadaljujejo posvetovanja z vodji poslanskih skupin o nadaljnjih korakih po odstopu Marjana Šarca. Kot je po posvetu pojasnil Žiža, bo morebitni novi vladi predlagal podpis sporazuma o sodelovanju, ki so ga podpisali tudi z vlado Marjana Šarca in je za obe narodni skupnosti zelo pomemben dokument. V njem so navedeni njihovi bistveni predlogi in pričakovanja za štiriletni mandat.

Sodelovanje z vlado Marjana Šarca je bilo za Žižo pozitivna izkušnja.

Določene zadeve iz tega sporazuma so že uresničili, večina je še odprtih, za nekatere pa so besedah Žiže ugotovili, da jih bo treba še dodati. "Smo pripravljeni sodelovati, ne bi pa želeli biti jeziček na tehtnici. Želeli bi sodelovati z vlado, ki ima dovolj poslancev, da se zakoni in reforme lahko sprejemajo brez prevelikega pritiska na poslanca obeh narodnih skupnosti," je pojasnil.

Žiža je tudi pojasnil, da so jih iz SDS že kontaktirali, a na pogovoru še niso bili. Sodelovanje z vlado Marjana Šarca je bilo zanj pozitivna izkušnja.

Pri predsedniku vlade se bodo danes zvrstili še vodje poslanskih skupin SAB, DeSUS in SNS. V DeSUS so pripravljeni tudi na pogovore o novi vladi, v SNS pa jih zavračajo. V SAB pa so povabili k razmisleku za oblikovanje projektne vlade.