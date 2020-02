Janševa tovarna laži

Popolnoma nerealno si je predstavljati, da bi se Janša zdaj odrekel propagandnemu orožju, zaprl svoje medijsko središče in v politiko vstopil z drugačno desnico

© Uroš Abram

Onemogočenje Janeza Janše in SDS po prejšnjih volitvah je bilo učinkovito, a ne dovolj obrazloženo. V sedanjem kontekstu oblikovanja nove vlade ali volitev je treba, če želimo videti mirno nadaljevanje parlamentarne demokracije, preprečiti popolni obrat in poznejšo legitimacijo Janše in njegove stranke. Pri izrazito ugodnih gospodarskih kazalcih ne potrebujemo nobenega »globokega oranja« in »strukturnih reform«, le normalizacijo že delujočih služb, onemogočanje koruptivnih praks in nujne izboljšave v sociali, kulturi, znanosti itn. In seveda vrnitev vodilnih starih idej o enakosti in pravičnosti.

