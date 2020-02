Rehabilitacija domobranstva

Smo se že sprijaznili z rehabilitacijo domobranskega generala Leona Rupnika?

General Leon Rupnik v sproščenem pogovoru z nacističnim generalom Erwinom Rösenerjem

© Foto neznan, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

Z razveljavitvijo sodbe domobranskemu generalu Leonu Rupniku je bilo osebno prizadetih nemalo ljudi. Predvsem zato, ker je vrhovno sodišče z razveljavitvijo sodbe in vrnitvijo zadeve v ponovno sojenje dejansko rehabilitiralo Rupnika in s tem domobranstvo, saj novo sojenje že davno mrtvemu domobranskemu generalu po zakonu ni več mogoče – Rupnik pa je s tem pravno formalno nedolžen. Levica oziroma njena poslanka Violeta Tomić je zato v državnem zboru predlagala razpravo o tem ter nasploh o tem, kaj sta fašizem in nacizem in zakaj bi ju vedno znova morali obsojati. A razprave ni bilo, zanjo je glasovalo le 13 poslancev, 70 jih je bilo proti.

