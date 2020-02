Pen bo nagradil Patti Smith

Ameriški glasbenici so priznali izjemen doprinos k ameriški literaturi

Patti Smith

Ameriška glasbenica, pesnica in umetnica Patti Smith je letošnja prejemnica nagrade Ameriškega centra Pen za izjemen doprinos k ameriški literaturi. Kot piše na spletni strani literarne organizacije, ji bodo nagrado izročili 19. maja v sklopu gala literarne prireditve ameriškega Pena v New Yorku.

Patti Smith je pisateljica, performerka in vizualna umetnica, ki je v 70. letih minulega stoletja zaslovela z revolucionarnih prepletanjem rocka in poezije. Izdala je 12 albumov, med katerimi je najodmevnejši Horses, ki ga je revija Rolling Stone uvrstila na seznam 100 najboljših albumov vseh časov. Prvo razstavo risb je imela leta 1973, do sedaj pa so njena dela predstavili na retrospektivah v Muzeju Andyja Warhola, v prostorih Fundacije Cartier in v muzeju Wadsworth Atheneum.

Napisala je tudi več knjig, med njimi sta v slovenščino prevedeni Pač mulca in Sanjarjenja, je pa tudi avtorica del Witt, Babel, The Coral Sea, Auguries of Innocence, M Train ter Devotion. Leta 2005 ji je francosko ministrstvo za kulturo podelilo visoko državno odlikovanje komandir francoskega reda umetnosti in literature, leta 2007 pa so jo uvrstili v dvorano slavnih rock'n'rolla, o letošnji dobitnici nagrade Ameriškega centra Pen za doprinos k ameriški literaturi piše na strani organizacije.

Predsednica ameriškega Pena Jennifer Egan je ob odločitvi, da nagrado dodelijo Patti Smith, poudarila, da se je umetnica v vseh svojih inkarnacijah - kot boginja rocka, pesnica in polnokrvna pričevalka dogajanja v bohemskem New Yorku njene mladosti - obračala k transformacijski moči literature, svoje zvezdništvo pa je uporabljala za spodbujanje branja in pisanja.

Ameriški Pen nagrado podeljuje letno, med predhodnimi nagrajenci pa so Stephen King, J.K. Rowling, Toni Morrison, Philip Roth in Margaret Atwood. Poleg Patti Smith bo literarna organizacija podelila še nagrado za korporativno delovanje, in sicer podpredsedniku organizacije Hearst Franku A. Bennacku mlajšemu.

