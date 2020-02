Slovenska varda na kulturni praznik marširala po prestolnici

Je predsednik republike Borut Pahor sprejel Slovensko vardo?

Slovenska varda včeraj pred barom Žolna v Ljubljani

© Borut Krajnc

Ob kulturnem prazniku so v uradu predsednika republike Boruta Pahorja tradicionalno priredili dan odprtih vrat. Po uradnih podatkih predsednikovega urada je palačo v soboto obiskalo več kot 1000 ljudi. A dan odprtih vrat so izkoristili za svoj obisk predstavniki Slovenske varde, ki so se v maskirnih oblekah in s svojimi prepoznavnimi čepicami ter s slovenskimi zastavami zbrali pred predsedniško palačo ter tam izvedli svoje postroje in salutiranja. Kot izhaja iz njihovega poročila na Facebooku, je del skupine samooklicanih varuhov meje – podobne formacije se pojavljajo tudi v drugih vzhodnoevropskih državah, na zahodu države takih pojavov ne tolerirajo, temveč jih preganjajo – sicer ostal v nekakšni formaciji pred samo stavbo, okoli deset pa naj bi jih vstopilo, da bi predsedniku Pahorju izročili zahtevo po odstopu z mesta predsednika republike.

Po naših podatkih je policija dogajanje zgolj opazovala in ni ukrepala.

Po neuradnih podatkih zoper dogajanje pred in v predsedniški palači nista ukrepala ne policija ne varnostna služba predsednika republike, omenjeni vardisti pa so iz predsedniške palače odšli v ljubljansko četrt Rožna dolina ter tam ostali nekaj časa v enem izmed lokalov. Na njihovo prisotnost so se odzvali prestrašeni sosedje – šlo je vseeno za skupino glasnih do 30 ljudi, predvsem moških srednjih in starejših let, v maskirnih uniformah, s črnimi čepicami z znakom panterja ter simboli Slovenije, vendar je po naših podatkih policija dogajanje zgolj opazovala in ni ukrepala.

© Borut Krajnc

Uradno stališče policije, ki so ga iz urada generalne policije uprave v javnost posredovali novembra lani, sicer pravi, da policija skladno z zakonom in pooblastili, z namenom pravočasnega preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj in prekrškov, izvaja zakonsko opredeljene aktivnosti oziroma uradne postopke na območjih, kjer se nahajajo pripadniki omenjenih skupin. Policija naj bi nasprotovala ustanavljanju samooklicanih skupin in t. i. vaških straž, saj naj bi predstavljali varnostno tveganje. A očitno lahko po novem marširajo v svojih formacijah tudi po prestolnici, to pa jim je očitno dopuščeno početi tudi pred predsedniško palačo – no, dovoljeno jim je očitno tudi v maskirnih oblekah vstopiti v prostore predsednika republike.

