Pridržali pet slovenskih policistov, osumljenih jemanja podkupnin

V preiskavi so razkrinkali mednarodno kriminalno združbo, del katere je bilo tudi pet uslužbencev policije, ki so za plačilo državljanom tretjih držav lažno žigosali potne liste

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je zaradi suma korupcije pridržal pet policistov z mejnih prehodov Gruškovje in Zavrč, ki so v zameno za podkupnine državljanom tretjih držav v potnih listih lažno potrjevali prehod zunanje schengenske meje in jim s tem na nezakonit način omogočali bivanje v schengenskem območju, so sporočili s policije.

Kot so pojasnili na Generalni policijski upravi, je v soboto več kot 50 policistov iz enot, ki so pristojne za notranjo varnost slovenske policije, torej NPU in posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva (SDT) izvedlo zaključno preiskovalno akcijo v zvezi z omenjenimi zlorabami.

Preiskovali so sume kaznivih dejanj s področja korupcije, ki so jih v slovenski policiji odkrili sami z različnimi aktivnostmi, med drugim tudi z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov. V sklopu akcije so opravili hišne preiskave in druga preiskovalna opravila pri osumljencih, nekatere tudi na območju Avstrije, še naprej pa izvajajo tudi druge ukrepe za zagotavljanje notranje varnosti v policiji.

V preiskavi so razkrinkali mednarodno kriminalno združbo, ki je neupravičeno in proti plačilu nezakonito omogočala osebam tretjih držav bivanje na schengenskem območju. Del združbe je bilo tudi pet uslužbencev policije, ki so za plačilo državljanom tretjih držav lažno žigosali potne liste.

S tem so omenjenim omogočili neprekinjeno bivanje v državah na schengenskem območju, kar je v nasprotju s predpisi, ki državljanom tretjih držav bivanje omejujejo na 90 dni, v kateremkoli obdobju 180 dni, medtem ko po izteku tega obdobja ti na schengenskem območju bivajo nezakonito.

Kot so še pojasnili na policiji, kjer bodo v zvezi s preiskavo ob 11. uri podali tudi kratko izjavo za medije, predkazenski postopek zdaj usmerja specializirano državno tožilstvo, osumljenci pa bodo privedeni k preiskovalnemu sodniku.

Zoper osumljene policiste so zaradi kršitev pogodbenih obveznosti že začeli tudi postopke za prekinitev delovnega razmerja, danes pa jim bodo vročili tudi suspenz, saj so s svojimi ravnanji okrnili ugled policije.

Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar, ki je skupaj s policisti za notranjo varnost koordinirala delo v omenjeni zadevi, je ob tem odredila izredni strokovni nadzor, s katerim bodo preverili učinkovitost nadzora nad uslužbenci na mejnih prehodih.

Na Generalni policijski upravi so poudarili, da se s podobnimi primeri ukvarjajo tudi nekatere druge države na zunanji schengenski meji. Tveganje za takšne zlorabe dovoljenega kratkoročnega bivanja v Evropski uniji želijo dokončno odpraviti predvidoma leta 2022, ko nameravajo z novim sistemom povsem avtomatizirati preverjanje vstopa in izstopa potnikov.