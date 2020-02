Neofašisti žaljivo nad partizane

Ob dnevu spomina na žrtve fojb je italijansko neofašistično gibanje CasaPound v več sto krajih po Italiji izobesilo transparente z napisom: "Titovi partizani, zločinci in morilci"

Zbor ene od skrajno desnih skupin CasaPound

Italijansko neofašistično gibanje CasaPound je ponoči ob dnevu spomina na žrtve fojb v več sto krajih po Italiji in deželi Furlanija-Julijska krajina izobesilo transparente z napisom: "Titovi partizani, zločinci in morilci". Na ministrstvu za zunanje zadeve so to označili za mazaško akcijo in zahtevali ukrepanje italijanskih oblasti.

Transparente, na katerem je tudi logotip gibanja, so ponoči med drugim nalepili na pročelji Prosvetnega doma na Opčinah in občinskega gledališča Franceta Prešerna v Boljuncu, opazili pa so jih tudi na avtobusni postaji v Miljah ter drugje po deželi in po državi, poroča Primorski dnevnik.

Iz CasaPounda so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa ob tem sporočili, da "so v zadnjih letih zaznali naraščanje pobud nostalgičnih združenj za zgodovinski revizionizem dogodkov v Furlaniji-Julijski krajini, Istri in Dalmaciji po letu 1943". Ansa poroča, da so transparente izobesili po več kot sto krajih po vsej Italiji.

Na ministrstvu za zunanje zadeve so akcijo neofašistov označili za mazaštvo in zahtevali ukrepanje italijanskih oblasti.

Slovenska senatorka v Rimu Tatjana Rojc je obsodila dejanja gibanja. "Gre za nov primer blatenja slovenske skupnosti, ki je dodatek k zaskrbljujoči prisotnosti CasaPounda, ki skrivaj dviguje glavo, vedno z nasilnim izražanjem in škodovanjem sobivanju," je povedala po poročanju Anse.

Na MZZ pa so to označili za "mazaško akcijo". "Neofašistična organizacija CasaPound z današnjo mazaško akcijo po slovenskih vaseh znova izkazuje svojo nestrpnost do Slovencev in do trpljenja slovenskega naroda pod fašizmom. Ta organizacija, ki je podobno akcijo izvedla tudi decembra lani, si zasluži obsodbo demokratičnih oblasti svobodne Evrope. Pričakujemo, da se bodo na dejanja organizacije CasaPound odzvale tudi italijanske oblasti in ukrepale v skladu s svojimi pristojnostmi," so zapisali.

Dodali so, da v Sloveniji spoštujejo današnji dan spomina, ko se v Italiji spominjajo žrtev fojb. "Enako spoštovanje pričakujemo tudi do slovenskih in drugih žrtev upora proti okupatorskemu fašizmu, še posebej civilnih žrtev, ki so množično umirale v italijanskih koncentracijskih taboriščih," so zapisali.

Tatjana Rojc, slovenska senatorka v Rimu

"K temu spoštovanju, ki mora biti vzajemno, prav gotovo ne prispeva dejstvo, da se v Trstu pod okriljem lokalnih oblasti organizira vrsta posvetov, med katerimi se v enem že v naslovu zaničljivo govori o 'lažnem samopomilovanju Slovencev'," so dodali. "Na drugem posvetu pa gostujoči predavatelji celo razlagajo, da so si Slovenci leta 1920 sami požgali Narodni dom. Zanikovanja trpljenja Slovencev in izkrivljanja zgodovine ne moremo in ne bomo dopustili," so poudarili na ministrstvu.

V Italiji dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije 10. februarja obeležujejo od leta 2005. Tradicionalna slovesnost je tudi letos potekala v Bazovici, ki se je je udeležil tudi vodja skrajno desne Lige Matteo Salvini. Po Italiji so pripravili še številne druge dogodke.

