Zavarovalniški lobisti konec leta okrepili obiske pri poslancih

V 90 odstotkih primerov so lobirali nasprotniki zakona

© KPK, Oštro.si

Predlog novele zakona o zdravstvenem zavarovanju, ki ga je v parlamentarno obravnavo konec septembra vložila Levica, je predvideval ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegov prenos v obveznega.

Na seji odbora za zdravstvo konec novembra so poslanci sicer nekoliko spremenjen predlog zakona večinsko podprli. Iz evidenc komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je razvidno, da so zavarovalnice zatem okrepile lobiranje v državnem zboru.

KPK je v prvih desetih mesecih lanskega leta zabeležila 19 lobiranj na temo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, nato pa jih je v naslednjih treh mesecih 159. V 90 odstotkih primerov so lobirali nasprotniki zakona, najbolj dejavni pa so bili predstavniki zavarovalnice Vzajemna.

Lobisti so se najpogosteje najavili pri poslancih koalicijskih strank, ki so na odboru za zdravstvo zakon že podprle.

Lobisti so se najpogosteje najavili pri poslancih koalicijskih strank, ki so na odboru za zdravstvo zakon že podprle. Nekatere izmed njih so do konca januarja mnenje spremenile. Poslanci so zakon zavrnili.

Analizo lobističnih stikov lahko preberete v prispevku nepridobitnega spletnega medija Oštro.si.