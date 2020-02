Kolinda je za poslovilni obisk izbrala Pahorja

Zadnji obisk hrvaške predsednice v tujini bo v Sloveniji

Borut Pahor in Kolinda Grabar-Kitarović na enem od preteklih srečanj

© arhiv Mladine

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je za zadnji poslovilni obisk v tujini ob koncu mandata izbrala Slovenijo, kjer jo bo v Ljubljani sprejel predsednik republike Borut Pahor. Kot so za STA poudarili v uradu predsednika republike, naj bi bilo delovno in neformalno srečanje predsednikov pika na i njunemu intenzivnemu dialogu.

Predsednika bosta na zadnjem, 39. srečanju, predvidoma imela delovno kosilo in opravila kratek sprehod po Ljubljani.

V Pahorjevem uradu še omenjajo, da so bila srečanja in pogovori obeh predsednikov pomembna zlasti po odločitvi enostranske odločitve Hrvaške, da odstopi od arbitražnega sporazuma. Kot navajajo, so ohranila dialog med državama in dobre odnose na vseh področjih, razen pri vprašanju spoštovanja sodbe arbitražnega sodišča.

Predsednik Slovenije in predsednica Hrvaške bosta na zadnjem, 39. srečanju, predvidoma imela delovno kosilo in opravila kratek sprehod po Ljubljani.

V uradu hrvaške predsednice so za STA potrdili, da bo hrvaška predsednica na obisku pri slovenskem kolegu še pred koncem svojega mandata, ki se izteče čez en teden. Podrobnosti niso želeli razkriti, po neuradnih informacijah pa naj bi se srečala do konca tedna.

Hrvaški dnevnik Jutarnji list danes piše, da naj bi poslovilno srečanje Grabar-Kitarovićeve in Pahorja kazalo na dobre odnose predsednikov, obenem pa naj bi z njim izpostavili, da bi državi morali sodelovati in graditi dobre odnose.

Tudi novoizvoljeni hrvaški predsednik Zoran Milanović je večkrat izpostavil, da vidi Slovenijo kot naravno najbližjo hrvaško partnerko in zaveznico. Med drugim je ocenil, da so odnosi s Slovenijo kljub sporu o meji "skoraj optimalni".

Milanović bo kot predsednik slovesno prisegel v svojem uradu v najožjem krogu državnih uradnikov, sodelavcev in družine 18. februarja. Po zmagi na predsedniških volitvah 5. januarja je Milanović v telefonskem pogovoru s Pahorjem omenil povabilo na inavguracijo, ki ga je slovenski predsednik tudi sprejel, a zaradi spremembe formata inavguracije na slovesnosti ne bo gostov iz tujine.

Milanović se še ni odločil, katero državo bo prvo obiskal, potem ko bo 19. februarja tudi uradno prevzel dolžnosti. Nedavno je za hrvaške medije sicer omenil, da bo njegovo prvo predsedniško potovanje v tujino morda v katero od sosednjih držav.

3Iqng6PuNH0