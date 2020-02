Neenakost med spoloma sega celo onkraj groba

Da se spolna neenakost ohranja tudi po smrti, jasno kaže objava lestvice največjih slavnih mrtvih zaslužkarjev. Med 52 slavnimi, ki so se v skoraj dveh desetletjih zvrstili na njej, je bilo le pet žensk.

Samooklicani kralj popa Michael Jackson, največji posthumni zaslužkar, v muzeju voščenih lutk

© Antonio Manfredonio / Flickr

Smrt ni razlog, da bi slavni ljudje nehali delati. Čeprav je James Dean mrtev že od leta 1955, je nedavno dobil vlogo v novem filmu o vietnamski vojni Kako najti Jacka?. Njegov lik bo na podlagi starih posnetkov in fotografij izdelal računalnik, glas pa mu bo posodil drug igralec. Dandanes se za filmske vloge skupaj z živimi igralci potegujejo tudi mrtvi.

Sporno odločitev o dodelitvi vloge Jamesu Deanu je na Twitterju veliko igralcev pospremilo z jeznimi pripombami, češ da je takšno ravnanje z mrtvimi nespoštljivo. A Dean še zdaleč ni prva mrtva slavna oseba, ki nastopa še po smrti. Nat King Cole je pel s hčerko Natalie na njenem z grammyjem nagrajenem albumu iz leta 1991, Unforgettable ... With Love ter z uporabo videozaslona z njo nastopil na odru. Prav tako je leta 2012 Tupac Shakur pel na odru s Snoop Doggom in Dr. Drejem, Michael Jackson pa je kot hologram nastopil na podelitvi Billboardovih nagrad leta 2014. Če drži, kar je rekel Dean, da je »nesmrtnost edini resnični dokaz uspeha«, potem je uspeh dosegljiv čedalje številnejšim pomembnim slavnim ljudem, ki so ostali dobičkonosni in dragoceni še po smrti.

Toda posmrtna vrednost zvezdnikov je različna. Da se spolna neenakost ohranja tudi po smrti, jasno kaže objava lestvice največjih slavnih mrtvih zaslužkarjev v reviji Forbes vsak oktober od leta 2001. Ljubkovalno jo imenujejo lestvica bogatih mrtvecev in razkriva precejšnjo spolno neenakost. Med 52 slavnimi, ki so se v skoraj dveh desetletjih zvrstili na njej, je bilo le pet žensk: igralki Marilyn Monroe in Elizabeth Taylor, dekle s plakatov iz petdesetih let Bettie Page ter pevki in skladateljici Jenni Rivera in Whitney Houston. Moški, med njimi Michael Jackson, Elvis Presley in avtor Snoopyja Charles Schultz, dosledno zasedajo najvišja mesta na tej lestvici. Če jih primerjamo z ženskami na njej, so njihovi posmrtni zaslužki osupljivo visoki. Zaslužek Michaela Jacksona je leta 2016 znašal 742 milijonov evrov, leta 2019 pa 54 milijonov evrov, Monroejeva pa je leta 2016 zaslužila »le« 12 milijonov evrov in se tako uvrstila na osmo mesto na lestvici, najvišje od vseh žensk.

Posthumna kariera slavnih žensk je omejena z vrednostjo kapitala njihovega telesa. Za moške velja, da bogastvo ustvarjajo s prodajo knjig, besedil pesmi, ki so jih napisali ali glasbe, ki so jo zložili, za slavne ženske pa je manj verjetno, da bodo ustvarjale bogastvo, večkrat so sredstvo bogatenja drugih. Toda zlasti v 21. stoletju se je pojavilo veliko slavnih žensk, lastnic virov, ki omogočajo produkcijo bogastva in niso omejeni na telesni kapital. Ženske, kot so Oprah Winfrey, sestre Kardashian in J. K. Rowling, imajo popoln nadzor nad svojo finančno in simbolno vrednostjo in bodo obe lahko ohranile tudi po smrti.

