TV serija o Greti Thunberg

Britanski BBC bo orisal pot mlade okoljske aktivistke

Greta Thunberg

© arhiv Evropskega parlamenta / Flickr

Predstavniki studiev britanske televizije BBC so napovedali, da bodo ustvarili dokumentarno TV serijo o mladi okoljski aktivistki Greti Thunberg. Serija bo sledila aktivistki na njeni mednarodni akciji osveščanja o okoljskih težavah, hkrati pa bo ponudila vpogled v to, kako je biti globalna ikona v obdobju odraščanja, poroča britanski The Guardian.

V seriji bodo pokazali srečanja med Greto Thunberg in številnimi znanstveniki, politiki in poslovneži, s katerimi se je pogovarjala o grožnjah globalnega segrevanja. Producent Rob Liddell je dejal, da so podnebne spremembe trenutno najpomembnejša tema za naše življenje, zato jo je pomembno osvetliti v seriji, ki osvetljuje z njo povezana dejstva in znanstvena pričevanja. "Da bomo to lahko napravili v sodelovanju z Greto, je izjemen privilegij, hkrati pa bomo v seriji podali vpogled v to, kako je biti globalna ikona in ena najbolj znanih oseb na planetu," je dodal.

"Da bomo to lahko napravili v sodelovanju z Greto, je izjemen privilegij, hkrati pa bomo v seriji podali vpogled v to, kako je biti globalna ikona in ena najbolj znanih oseb na planetu."

Greta Thunberg (17) je avgusta 2018 začela šolsko stavko za podnebje in sprožila globalno gibanje Petki za prihodnost. Odtlej je med drugim nagovorila svetovne voditelje, se srečala s papežem Frančiškom, se podala v besedni spopad z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in navdihnila na milijone ljudi, da so se po vsem svetu zbrali na največjem podnebnem shodu doslej. Reviji Time in Mladina sta jo lani razglasila za osebnost leta.

Poleg omenjene serije pa pod okriljem ameriške spletne televizije Hulu nastaja tudi dokumentarec z delovnim naslovom Greta, še navaja The Guardian.

PREBERITE TUDI:

TfrSM6FozPU