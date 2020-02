Izdal vas bo obraz

Skrivnostno podjetje je za ameriške agencije razvilo namenski program, ki na podlagi še tako nejasne fotografije razbere skoraj vse o vašem delu in življenju

Clearview AI – zapomnite si ime. Pa četudi se bo po vsej verjetnosti še nekajkrat spremenilo. A to je ime, pod katerim je skrivnostno in sumljivo podjetje, ki naj bi ga vodil avstralski heker vietnamskega rodu, za zmeraj naredilo konec zasebnosti. In to ne le na spletu, temveč na vseh ravneh vsakdanjega življenja. Dobrodošli v prihodnosti – kjer bo vaš obraz oblastem, pa tudi vsem drugim izdal vsako podrobnost o vas, vašem delu, zaslužku, družbi in prostem času.

Zgodbo je razkrila novinarka New York Timesa Kashmir Hill, ki je sledila namigu informatorja, da newyorška policija preskuša namenski program, s katerim lahko zgolj na podlagi fotografije izve vse o posamezniku. Sliko policisti preprosto vnesejo v program, ta pa jim ponudi VSE fotografije iskanega posameznika, ki so bile kadarkoli objavljene nana spletu. Pri tem ne gre zgolj za profilne fotografije na Facebooku in Instagramu, temveč tudi za najbolj nepomembne in nejasne slike, na katerih je oseba lahko tudi deloma zakrita, zamaskirana ali skrita v ozadju. Sočasno namenski program sporoči še vse podrobnosti o neki fotografiji – na primer njen vir ter čas in kraj, ko je bil posnetek narejen. Tako lahko uporabnik poveže vse sledi, ki so na spletu ostale za nekom, in z osupljivo natančnostjo rekonstruira tarčino prebivališče, njeno gibanje in socialno mrežo.

»Recimo, da imate otroka in se s svojim triletnikom sprehajate po ulici. Dovolj je, da vas kdo posname skozi okno in vnese sliko v aplikacijo – in že bo vedel, kje živite. Ali pa denimo, da ste protestnik v ZDA pod avtokratskim režimom. Dovolj bo, da vas bodo fotografirali v množici tisočev in že bodo vedeli vse o vas. Če bo ta aplikacija kdaj postala javno dostopna, bo to pomenilo konec anonimnosti.«

Tehnologija je izredno učinkovita; izkušeni policisti so Timesovi novinarki navdušeno razlagali, da so s Clearviewovim namenskim programom v 20 sekundah rešili več desetletij stare primere. Vse lepo in prav, toda kakor hitro je duh nastal, je že ušel iz steklenice; aplikacijo poleg policije menda že uporablja cela vrsta vseh mogočih ameriških agencij, služb in uradov, ki vohljajo za ljudmi. Samo vprašanje časa je, kdaj bo postala dostopna širšim množicam. Kot pravi novinarka, so posledice lahko zastrašujoče: »Recimo, da imate otroka in se s svojim triletnikom sprehajate po ulici. Dovolj je, da vas kdo posname skozi okno in vnese sliko v aplikacijo – in že bo vedel, kje živite. Ali pa denimo, da ste protestnik v ZDA pod avtokratskim režimom. Dovolj bo, da vas bodo fotografirali v množici tisočev in že bodo vedeli vse o vas. Če bo ta aplikacija kdaj postala javno dostopna, bo to pomenilo konec anonimnosti.«

Pri vsem tem je zagonsko podjetje Clearview AI, ki je razvilo program, skrajno sumljivo. Njegov ustanovitelj se predstavlja s psevdonimom John Good; šlo naj bi za avstralskega hekerja vietnamskega rodu Hoan Ton-Thata. Njegovo delo je že tako navdušilo oligarhe iz Silicijeve doline, da so Clearviewu zagotovili vsa potrebna sredstva za nadaljnji razvoj; tako je magnat Peter Thiel, znan po podpori Facebooku in kontroverznemu Palantirju – ki po spleti rudari za osebnimi podatki –, projekt že podprl s sedmimi milijoni dolarjev vložka.

