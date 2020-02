Grenlandija želi prodajati vodo, ki nastaja pri taljenju ledu

"Preučili smo, kako čista je naša voda, kako razpoložljiva je in koliko let se jo lahko uporablja v gospodarske namene. Zdaj pravimo svetu: Imamo velike količine najčistejše vode in ponujamo vam, da uporabljate te vire."

© Christine Zenino / WikiCommons

Grenlandija se je odločila, da bo vodo, ki nastaja pri taljenju ledu, začela izvažati, je povedal grenlandski minister za energetiko Jess Svane. Prodajati jo želi podjetjem.

"Preučili smo, kako čista je naša voda, kako razpoložljiva je in koliko let se jo lahko uporablja v gospodarske namene. Zdaj pravimo svetu: Imamo velike količine najčistejše vode in ponujamo vam, da uporabljate te vire," je v pogovoru za nemški časnik Tagesspiegel povedal Svane. Doslej so po njegovih besedah podelili devet od 16 licenc za izvoz vode, kolikor so jih zaenkrat razpisali.

Grenlandija je območje, ki močno občuti podnebne spremembe. Arktika se segreva dvakrat hitreje kot preostali svet.

Grenlandija je sicer del Danske, a ima samoupravo. Je pa od Danske močno gospodarsko odvisna. "Ljudje na Grenlandiji želijo biti gospodarsko neodvisni in mi sledimo tej usmeritvi," je povedal Svane.

Minister se zaveda, da podnebne spremembe prispevajo k taljenju ledu, vendar pa se zaradi njih povečuje tudi pomanjkanje vode po svetu. Ogromno staljene vode je na Grenlandiji že več tisoč let, vendar pa so se šele zdaj začeli zavedati, da lahko iz tega naredijo "tržni produkt". "To je voda, ki bi pri nas drugače odtekla neuporabljena," je povedal.

Grenlandija je območje, ki močno občuti podnebne spremembe. Arktika se segreva dvakrat hitreje kot preostali svet. Med letoma 2012 in 2017 se je po navedbah znanstvenikov na leto stalilo 239 milijard ton ledenega plašča Grenlandije, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Oq9KUk2Awuo