Število okužb s koronavirusom upada

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je objavila nove podatke o koronavirusu, ki potrjujejo, da število okužb upada. Še vedno pa svarijo, da obstaja možnost, da se ta trend ne bo nadaljeval.

© Geralt / Pixabay

Število novih okužb s koronavirusom na Kitajskem upada, a je še prezgodaj, da bi lahko potrdili, da se bo trend upadanja okužb nadaljeval, so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Pri WHO so preučili kitajsko medicinsko poročilo, v katerem so analizirali več kot 44.000 primerov covid-19, ki nakazujejo, da število novih okužb upada, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Prezgodaj je še za potrditev, da se bo upadanje nadaljevalo. Še vedno so na mizi vsi scenariji," je dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesu.

Iz poročila je še razvidno, da 80 odstotkov bolnikov kaže le blage simptome bolezni, 14 odstotkov jih trpi hujše simptome, kot je na primer pljučnica, pet odstotkov pa jih je v kritičnem stanju. Zaradi bolezni umreta dva odstotka bolnikov. Je pa pri otrocih zelo malo primerov bolezni, so dodali.

Z izjemo province Hubei, kjer je v mestu Wuhan konec decembra izbruhnil virus, je število okužb v drugih delih Kitajske relativno stabilno, je pojasnil vodja programov za nujne zdravstvene ukrepe pri WHO Michael Ryan.

Novi koronavirus je na Kitajskem zahteval že 1770 življenj, do sedaj pa so zabeležili več kot 70.500 okužb.

