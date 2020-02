Hrvaška kupuje novo vojaško opremo

Nakup bo hrvaško obrambno ministrstvo stal več kot 60 milijonov evrov

© Morh.hr / YouTube

Na Hrvaškem ministrstvu za obrambo so včeraj podpisali pogodbe z 38 hrvaškimi družbami, ki proizvajajo vojaško opremo in opravljajo storitve za vojaške potrebe. Pogodbe so vredne 453 milijonov kun (62,2 milijona evrov). Med drugim vključujejo izdelavo patruljnih vojaških ladij ter posodobitev tankov in nakup različnega orožja.

Letos so za pogodbe s predstavniki hrvaške vojaške industrije namenili 140 milijonov kun (19 milijonov evrov) več kot lani, je objavilo hrvaško ministrstvo za obrambo na svoji spletni strani.

Aneks k pogodbi o izdelavi petih vojaških obalnih patruljnih ladij so podpisali z družbo Brodosplit. Potem ko so dodelali že narejeni prototip patruljne vojaške ladje, načrtujejo, da bodo letos končali prvo ladjo za potrebne obalne straže. Drugo naj bi prevzeli septembra 2021. Še dve do leta 2022, zadnjo, peto, bo hrvaška vojaška mornarica dobila do leta 2023, je napovedal hrvaški minister za obrambo Damir Krstičević.

Bz4awcXTFQI

Podpisana je tudi pogodba za vzdrževanje raketnih topnjač s podjetji NCP grupa iz Trogirja in MA-RA iz Zagreba. Družba Đuro Đaković iz Slavonskega Broda bo poskrbela za generalno revizijo tankov M-84 in zamenjavo radijskih naprav na tankih. Z Agencijo Alan so podpisali pogodbo o vzdrževanju šolskih letal znamke zlin Z242L.

Od podjetja Hidraulika Kurlelja bodo nabavili večnamenske logistične osemkolesnike, ki vključujejo cisterne za vodo in gorivo, medtem ko bo družba HS Produkt iz Karlovca poskrbela za oskrbo hrvaških vojakov z različnimi vrstami pehotnega orožja. Od družbe Šestan-Busch bodo nabavili vojaške čelade in zaščitne maske. Z več podjetij so podpisali pogodbe o nabavi obutve in oblek kot tudi za prehrambene in druge logistične potrebe hrvaške vojske.

Pogodbe kažejo, da hrvaško ministrstvo za obrambo ni samo potrošnik, temveč tudi gonilnik razvoja in promotor hrvaških izdelkov, ki jih "ne kupujemo samo zato, ker so hrvaški, temveč zaradi njihove konkurenčnosti in kakovosti", je še izpostavil Krstičević.

F7qR6d21i1U