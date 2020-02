Trump pomilostil tudi skorumpiranega guvernerja Blagojevicha

"Trump zlorablja pooblastila za obrambo nepopravljivih kriminalcev, rasistov in skorumpiranih pokvarjencev. Po njegovi oprostitvi v senatu zaradi ustavne obtožbe se bodo takšne zlorabe zagotovo pospešile in poslabšale," je dejal demokratski kongresnik iz New Jerseyja Bill Pascrell mlajši

Predsednik ZDA Donald Trump je ta teden pomilostil ali zmanjšal kazen 11 osebam, med njimi nekdanjemu demokratskemu guvernerju Illinoisa Rodu Blagojevichu, ki je bil zaradi korupcije obsojen na 14 let zapora.

Blagojevich je šel v zapor marca 2012, med drugim zaradi tega, ker je prodajal senatni sedež predsednika ZDA Baracka Obame in izsiljeval bolnišnice in druge ustanove za sredstva za kampanjo. Trump je že dlje časa trdil, da je nekdanji tekmovalec v njegovi oddaji Slavni vajenec dobil "smešno" previsoko kazen in bo "nekaj naredil".

Demokratski guverner Illinoisa J.B. Pritzker je v odzivu ocenil, da je Trump z znižanjem kazni Blagojevichu in drugim zlorabil svoja pooblastila ter nagradil korupcijo. S tem se strinjajo tudi številni republikanci Illinoisa. Nekdanja tožilka z Manhattna Mimi Rocah je menila, da Trump s tem vsem pošilja sporočilo, da je korupcija v redu, če gre za predsednikove prijatelje.

Predsednik ZDA je pomilostil tudi gradbenika Paula Pogueja, ki ni plačeval davkov, vendar je prispeval v sklad za izvolitev Trumpa.

Trump je novinarjem v torek dejal, da so Blagojevicha preganjali v bistvu isti ljudje, kot so njega samega. Nehote je potrdil, da so oba v bistvu preganjali republikanski tožilci. Blagojevicha je spravil v zapor zvezni tožilec Patrick Fitzgerald, ki je danes odvetnik nekdanjega direktorja FBI Jamesa Comeyja. Trump je maja 2017 odpustil Comeyja, ker ni hotel prenehati preiskave ruskega vpletanja v predsedniške volitve leta 2016.

Blagojevich je že zapustil zvezni zapor v Koloradu, družina pa za danes napoveduje veliko izjavo za medije ali novinarsko konferenco. Blagojevich je bil simbol politične korupcije v Illinoisu, v kateri so prednjačili demokrati.

Potem, ko je Obama januarja leta 2009 nastopil položaj predsednika ZDA, je pustil za seboj nedokončan šestletni mandat v zveznem senatu. Nadomestne senatorje za dokončanje mandata imenujejo guvernerji zveznih držav in potomec srbskih priseljencev v ZDA je skušal to pooblastilo krepko unovčiti.

Trump je pomilostil med drugimi še nekdanjega republikanskega policijskega komisarja New Yorka Bernarda Kerika, ki je lagal preiskovalcem v času kandidature za položaj ministra za domovinsko varnost v vladi Georga Busha mlajšega in davčnih utaj.

Med pomiloščenimi je tudi Judith Negron, ki je bila zaradi pranja denarja in prevar v zvezi z zdravstvom obsojena na 35 let zapora, na svojo stran pa ji je uspelo dobiti slavne zagovornike z ameriške televizije Fox News in družine Kardashian.

Pomilostil je še finančnika Michaela Milkena, ki je prispeval denar za njegovo predsedniško kampanjo. Milken je bil v zaporu dve leti zaradi finančnega kriminala. Obsodbe se je s Trumpovo pomočjo znebil tudi nekdanji lastnik moštva ameriškega poklicnega nogometa NFL San Francisco 49ers, ki je moral v zapor zaradi prepovedanih stav. V zapor ga je spravil nekdanji zvezni tožilec Rudy Giuliani, ki je danes Trumpov osebni odvetnik.

Ob tem je Trump napovedal, da razmišlja še o pomilostitvah številnih svojih sodelavcev. Med njimi nekdanjega šefa svoje kampanje Paula Manaforta in nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Mika Flynna, ki sta bila obsojena v okviru preiskave ruskega vpletanja v volitve 2016.

