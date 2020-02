Črnčec nad Janšo: »Slovenija je blizu zdrsu v janševistični avtoritarizem«

"Spoznanje delovanja aparata SDS, ki deluje po načelih mafijskega poslovanja, kjer vse poti vodijo do vodje in njegovega najožjega kroga, mi je bilo popolnoma tuje," je zapisal državni sekretar Damir Črnčec

Damir Črnčec danes o SDS in Janši na Facebooku

© Facebook

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Damir Črnčec je na svojem Facebook profilu objavil zapis, v katerem je izredno oster do SDS in njenega predsednika Janeza Janše. Slednjemu očita za Slovenijo škodljivo delovanje. "Način njegovega delovanja je škodljiv za demokracijo in za desno politično opcijo," meni Črnčec.

"Včerajšnje lansiranje fake newsa o domnevnem množičnem špijoniranju, zloraba Komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) s strani poslancev SDS ter napad na policijo nam kažejo, kako blizu je Slovenija zdrsu v janševistični avtoritarizem, financiran s počenimi groši iz tujine," je zapisal Črnčec, pri čemer opozarja, da so v zgodovini avtoritarizmi ali totalitarizmi pohod začenjali prav skozi demokracijo in demontažo njenih institucij.

Kot piše Črnčec, je potreboval čas, da je spoznal vse razsežnosti "Sloveniji škodljivega modusa operandi Janeza Janše, ki ob njegovem klečanju na koruzi pri tujcih, doma sistematično napada temeljne družbene podsisteme, svobodo govora, javne besede ter druge ustavne vrednote".

Med drugim sta ga, kot pojasnjuje, v sedanji vlogi svetovalca za nacionalno varnost v zvezi z Janšo neprijetno presenetili in razočarali dve stvari: "zakaj je tako uslužen in pokoren do hrvaških nacionalnih interesov" ter "zakaj in za koliko judeževih srebrnikov, milijonov je prodal slovenske nacionalne interese vzhodni sosedi".

Edini motiv Janše za delovanje v politiki sta sla po oblasti in želja po maščevanju do vseh, ki so mu storili "krivico", meni Črnčec, ki je bil v času druge Janševe vlade prvi mož Sove. Civilnodružbeno pa se je angažiral tudi kot predsednik društva Evropska Slovenija in zatem kot prvi mož Odbora 2014, ki se je zavzemal za izpustitev Janše iz zapora po obsodbi v zadevi Patria.

V zapisu pojasnjuje, zakaj so se njune poti začele razhajati. "Spoznanje delovanja aparata SDS, ki deluje po načelih mafijskega poslovanja, kjer vse poti vodijo do vodje in njegovega najožjega kroga, mi je bilo popolnoma tuje," je med drugim zapisal.

Preko odvetniške družbe je sicer že sinoči zanikal poročanje nekaterih medijev, da je vzpostavil vohunsko mrežo, v kateri naj bi bili tudi kriminalisti, preko katere naj bi izvajal pritiske na člane in vodstva strank, ki se pogajajo o morebitni novi koaliciji. V zvezi s tem je včeraj pooblaščena skupina Knovsa, v kateri so bili poslanca SDS Žan Mahnič in Zvonko Černač ter poslanec DeSUS Branko Simonovič, na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) opravila nenapovedan nadzor. Na policiji so skupini očitali postavljanje vprašanj izven zakonsko določenega okvira in sporočili, da je Mahnič generalno direktorico policije Tatjano Bobnar pozval, da naj pomisli na svojo prihodnost. Mahnič je pojasnil, da zato, ker jo bodo ovadili, če ugotovijo, da ščiti takšno ravnanje policije.

Črnčecev zapis spodaj objavljamo v celoti.

Damir Črnčec: Kdo izdaja Slovenijo?

Slovenija in Slovenci smo trden in trpežen narod, ki je zgodovinsko dokazano pokazal neizmerno trdoživost pri soočanju z vdori na naše narodno ozemlje. Boj za našo zemljo in boj proti okupatorjem nas je zgodovinsko zapisal kot narod zmagovalcev.

Zadnja vojna in bitke, ki smo jih bili, je Slovence iz naroda spremenila v nacijo. Enotnost naroda, družbe in politike bo za vedno zapisana v zgodovino. Voditelji in junaki vojne 1991 bodo zapisani z zlatimi črkami. So pa žal nekateri voditelji, takratni obrambni in notranji minister, svojo zgodovinsko zaslugo razumela napak. Kot bianco menico za trgovino z orožjem, krajo in črpanje javnih sredstev. Kasneje je bil nekdanji notranji minister obsojen na zaporno kazen, nekdanji obrambni pa prav tako. Slednjemu sem takrat iz prepričanja pomagal priti iz zapora. Kmalu po začetku prestajanja zaporne kazni so se najine poti začele razhajati. Spoznanje delovanja aparata SDS, ki deluje po načelih mafijskega poslovanja, kjer vse poti vodijo do vodje in njegovega najožjega kroga, mi je bilo popolnoma tuje.

Razhod z nekom, ki je kariero začel kot mladi komsomolec in je pred cerkvijo popisoval vernike, danes pa je goreč vernik, je bil naravna posledica. Način njegovega delovanja je škodljiv za demokracijo in za desnosredinsko politično opcijo, ki je ujetnik ex komunističnega totalitarca. Človeka, katerega edini motiv za delovanje v politiki sta slast po oblasti in neizmerna želja po maščevanju do vseh, ki so mu storili “krivico”. Knjiga spoznanj v zvezi s tem bi bila zelo debela.

V sedanji vlogi svetovalca za nacionalno varnost sta me v zvezi z Janezom Janšo neprijetno presenetili in razočarali še dve stvari. Prvič, zakaj je tako uslužen in pokoren do hrvaških nacionalnih interesov, odkrito je sredi Zagreba javno zagovarjal takšna, Sloveniji škodljiva stališča. In, drugič, zakaj in za koliko judeževih srebrnikov, milijonov je prodal slovenske nacionalne interese vzhodni sosedi. Ob medijskih razkritjih, da posredno ali neposredno k stranki SDS in njenemu fakenews imperiju redno pritekajo milijoni se logično zastavljajo vprašanja. Zakaj ti nekdo daje milijone, kakšno izdajo slovenskih nacionalnih interesov pričakuje in seveda nas kot državljane upravičeno zanima tudi izvor tega denarja? Slovenci in Slovenija moramo in bomo dobili odgovore na ta vprašanja.

Potreboval sem čas, da sem spoznal vse razsežnosti takšnega, Sloveniji škodljivega modusa operandi Janeza Janše, ki ob njegovem klečanju na koruzi pri tujcih, doma sistematično napada temeljne družbene podsisteme, svobodo govora, javne besede ter druge ustavne vrednote. Včerajšnje lansiranje fake news o domnevnem množičnem špijoniranju, zloraba Knovs s strani poslancev SDS ter napad na policijo nam kaže kako blizu je Slovenija zdrsu v janševistični avtoritarizem, financiran s počenimi groši iz tujine. Spomnimo se vsi skupaj zgodovine, avtoritarizmi ali totalitarizmi so pohod začenjali prav skozi demokracijo in demontažo njenih institucij.

Ne dovolimo, da Slovenija v letu 2020 stopi na to zgodovinsko preizkušeno napačno pot.

Vse dobro Slovenija.

(Damir Črnčec, Facebook, 19. februar 2020)