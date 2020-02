Trava za volanom

Testi za alkohol so dokaj točni, za droge pa ne

© Uroš Abram

Prejšnji teden so policisti vsaj enemu vozniku odvzeli vozniško dovoljenje zaradi »prisotnosti prepovedanih drog v njegovem sistemu«. Voznik naj bi bil reden uživalec konopljine smole z vsebnostjo THC, nazadnje pa naj bi jo bil zaužil dva dni pred dogodkom. 106. člen zakona o pravilih cestnega prometa pravi: »Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu niti ga začeti voziti, če je pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in njihovih presnovkov, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo.« Isti zakon ne določa spodnje meje količine prepovedane snovi v telesnih izločkih, kot to določa pri alkoholu.

