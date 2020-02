»Trumpov zid se je prevrnil«

Bloomberg jezi Trumpa s plačanimi oglasi sredi Las Vegasa

Napis v Las Vegasu

© Twitter

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek Las Vegasu pripravil veliko predvolilno zborovanje, s katerim je želel razjeziti demokrate na predvečer strankarskih zborovanj za izbiro predsedniškega kandidata v Nevadi. Vendar pa je bil tudi sam deležen provokacije Michaela Bloomberga, ki je sredi Las Vegasa objavil oglase proti Trumpu.

Newyorški milijarder, ki se prav tako poteguje za demokratsko predsedniško nominacijo, čeprav ga v Nevadi ni bilo na glasovnicah, je namreč zakupil oglasni prostor v središču Las Vegasa, kjer je objavil napise "Trump vara pri golfu", "Trumpov zid se je prevrnil" in "Trumpove igralnice so šle v stečaj".

Elektronske napise so predvajali na šest nadstropij visoki steni v središču mesta. Bloomberg z napisi meri na stvari, s katerimi se Trump rad sam hvali, kot sta zid na meji z Mehiko in njegovo premoženje.

Pred dnevi je Bloomberg na vprašanje o dveh newyorških milijarderjih v predsedniški tekmi odgovoril z vprašanjem: "Kdo pa je drugi newyorški milijarder?" S tem je namignil, da ima Trump manj premoženja od njega in da niti nima milijard, s katerimi se hvali.

O Trumpovem obnašanju na igriščih za golf pa so bile že napisane knjige. Eno je lani izdal športni novinar Rick Reilly in nosi naslov Vrhovni prevarant. Reilly v knjigi piše, da Trump med golfom rutinsko vara nasprotnike s tem, da ponavlja udarce, meče nasprotnikove žoge v vodo in brca svoje žoge na boljši izhodiščni položaj.

Bloomberg je na podoben način Trumpa pozdravil že v sredo v Phoenixu, prav tako pred predsednikovim zborovanjem. S premoženjem, ocenjenim na 60 milijard dolarjev, si to lahko privošči in Bloomberg, ki mu Trump pravi "mini Mike", namerava po napovedih s tem nadaljevati, četudi ne bi osvojil demokratske nominacije.

