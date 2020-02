Slovensko ministrstvo pri potovanju v Italijo poziva k previdnosti

Italijanska vlada je zaradi hitrega širjenja koronavirusa sprejela ukrep o izolaciji enajstih mest

V Italiji je novi koronavirus zahteval tri smrtne žrtve, število okuženih pa je preseglo 150. Italijanska vlada je sprejela ukrep o izolaciji enajstih mest v deželah Lombardija in Benečija. Slovensko zunanje ministrstvo je ob tem Slovencem, ki potujejo v Italijo, svetovalo previdnost. Pristojni poudarjajo, da razlogov za preplah v Sloveniji ni.

Potem ko so v italijanski deželi Furlanija-Julijska krajina, ki meji na Slovenijo, zaradi koronavirusa razglasili izredne razmere, več mest na severu Italije pa so izolirali, je ministrstvo za zunanje zadeve slovenskim državljanom, ki so v Italiji, svetovalo previdnost pri vračanju domov. Vsem, ki se odpravljajo tja, pa svetujejo, da zaradi spreminjajoče se situacije preverijo stanje ukrepov v ciljni destinaciji.

Minister za zdravje Aleš Šabeder pa je zvečer v izjavi zagotovil, da v Sloveniji ta trenutek ni potrjenega primera okužbe s koronavirusom, tako da ni razloga za preplah.

Pojasnil je, da se v Italiji ta trenutek že izvajajo intenzivna epidemiološka poizvedovanja. Če bodo italijanske oblasti ugotovile, da je bil kdo od slovenskih državljanov v stiku z okuženimi, bodo v Sloveniji o tem takoj obveščeni. Italija bo države EU v ponedeljek tudi uradno obvestila o trenutnem stanju in predvidenih ukrepih.

V Sloveniji se bodo v ponedeljek o ukrepih posvetovali na seji sekretariata Sveta za nacionalno varnost. Če bo treba, bodo sprejeli dodatne ukrepe, ki bodo podlaga za nadaljnje delo vlade.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Simona Repar Bornšek je spomnila, da se končuje prvi del počitnic, ki so ga nekateri preživeli tudi v tujini. Vsem potnikom, ki so prispeli iz severnih italijanskih pokrajin, priporoča, naj se opazujejo in v primeru temperature nad 38 stopinj, kašlja in težjega dihanja kontaktirajo svojega izbranega zdravnika ali dežurno službo.

Predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc pa je poudarila, da skoraj ni več dvoma, da se bo novi koronavirus pojavil tudi v Sloveniji. Se pa zdravstvene ustanove na takšno možnost pripravljajo.

Doslej so v Italiji zabeležili 152 okužb z novim koronavirusom, od tega so trije ljudje umrli. Največ okuženih je v deželi Lombardija, in sicer 112. Sledi dežela Benečija, kjer so zabeležili najmanj 25 primerov. O primerih okužb poročajo še iz dežel Emilija-Romanja, Piemont in Lacij.

Italijanska vlada je v soboto zvečer odredila izolacijo desetih mest v Lombardiji, kjer živi 50.000 ljudi, ter mestece Vo blizu Padove v deželi Benečija s približno 3000 prebivalci.

Italijanski premier Giuseppe Conte je izjavil, da bo razmere nadzirala policija, ki bo ljudem preprečila vhod in izhod iz mest, ki so v karanteni. Po potrebi bo na pomoč priskočila tudi vojska, je dejal po izrednem zasedanju vladnega kabineta v Rimu. "Cilj je zaščititi zdravje Italijanov," je poudaril.

Šole in univerze bodo v teh dveh deželah, Emiliji-Romanji in Piemontu ostale zaprte še cel prihodnji teden. V deželi Trentinsko-Zgornje Poadižje pa bodo zaprte do srede.

Deželne oblasti v Benečiji so sporočile, da se bodo zaradi širjenja novega koronavirusa vse prireditve v okviru beneškega pustnega karnevala, ki bi moral potekati do torka, zaključile v nedeljo zvečer. Prav tako so tam odpovedane vse druge prireditve.

Japonske oblasti so sporočile, da je umrl tretji potnik s te ladje, ki je že od začetka meseca zaradi novega koronavirusa zasidrana v japonski Jokohami. Japonec, star okoli 80 let, je umrl za pljučnico. Ali je bil okužen z novim koronavirusom, niso sporočili. Dva starejša potnika, ki sta bila okužena z virusom, sta umrla v četrtek.

Virus je doslej po svetu zahteval več kot 2400 življenj, okuženih je približno 80.000 ljudi, največje žarišče pa ostaja na Kitajskem.

Skoraj 1000 potnikov, ki so bili negativni na testiranju za koronavirus, je v zadnjih dneh zapustilo ladjo. Krepi se zaskrbljenost o zdravstvenem stanju teh ljudi, saj je več potnikov, ki so bili na ladji negativni, zbolelo kasneje. Šele v domovini so okužbo odkrili pri več kot 20 tujcih.

Japonski minister za zdravje Katsunobu Kato je priznal, da so 23 potnikov z ladje izpustili, ne da bi opravili vsa testiranja. Za to se je opravičil.

Na ladji ostaja nekaj potnikov, ki čakajo na čarterske polete za vrnitev domov, in okoli 1000 članov posadke. Slednji niso bili v karanteni, saj so morali skrbeti za normalno obratovanje ladje. Japonsko ministrstvo za zdravje je ob tem sporočilo, da so na ladji zabeležili 57 novih okužb, med njimi je 55 članov posadke. Skupaj so med več kot 3700 ljudmi, ki so bili oziroma so še na ladji, odkrili 691 primerov okužb.

Na ladji je bilo tudi šest Slovencev. Prva slovenska potnika sta se iz Japonske vrnila v četrtek. Druga dva pa sta se v soboto vrnila z evakuacijskim italijanskim letalom skupaj z državljani osmih članic EU. Vzleteli so iz Tokia in pristali v Berlinu. Od tam sta se Slovenca skupaj s hrvaškim državljanom z drugim letalom vrnila v Slovenijo. Po pristanku na mariborskem letališču so oba znova testirali na novi koronavirus in sta bila oba znova negativna.

Za prepoved potovanj v in iz Irana so se odločile tudi oblasti v Afganistanu. Jordanija pa je prepovedala vstop v državo državljanom Kitajske, Irana in Severne Koreje ter vsem potnikom iz teh držav.

Vsi so v 14-dnevni samoizolaciji in pod zdravstvenim nadzorom, je povedala Maja Sočan z Nacionalnega inštituta za nacionalno varnost. Vsak dan bo z njima v stiku epidemiolog, nadaljevali pa bodo tudi virološki nadzor: odvzemali jima bodo kužnine, brise in vzorce zgornjih dihal in ju mikrobiološko testirali.

V nedeljo je zagotovila, da se vsi štirje Slovenci ki so se vrnili v Slovenijo, dobro počutijo, prav tako Slovenca, ki sta zaradi okužbe hospitalizirana na Japonskem.

V Južni Koreji je medtem skupaj okuženih že 556 ljudi, za covid-19 pa so v tej državi doslej umrli štirje ljudje. Zaradi hitrega širjenja okužb so oblasti v Seulu razglasile najvišjo stopnjo pripravljenosti in ukrepov, s katerimi želijo zajeziti širjenje virusa.

V Iranu se je število smrtnih žrtev virusa povečalo na osem, število okuženih pa znaša 43. Turčija in Pakistan sta zaradi širjenja koronavirusa v Iranu sporočila, da bosta začasno zaprla mejo s to državo. Za prepoved potovanj v in iz Irana so se odločile tudi oblasti v Afganistanu. Jordanija pa je prepovedala vstop v državo državljanom Kitajske, Irana in Severne Koreje ter vsem potnikom iz teh držav.