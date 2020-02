Vatikan bo odprl arhive zloglasnega papeža, ki ni nikoli javno obsodil nacističnega režima

Za dostop do arhivov je že zaprosilo 150 raziskovalcev z vsega sveta

Papež Pij XII.

© Michael Pitcairn / WikiCommons

V Vatikanu bodo 2. marca odprli arhive, ki bodo omogočili vpogled v papeževanje Pija XII. med letoma 1939 in 1958, v obdobju, ki sta ga zaznamovala druga svetovna vojna in holokavst. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, se zgodovinarji nadejajo, da bodo odkrili doslej skrite podrobnosti o enem najbolj kontroverznih papežev v zgodovini.

Pij XII. ostaja kontroverzna osebnost, ker nikoli ni javno obsodil nacističnega režima.

Bi papež Pij XII., če bi spregovoril proti nacistom, lahko s svojo moralno avtoriteto vplival na nemške katolike, da bi se obrnili stran od režima?

"Odpiranje arhivov je odločilno za sodobno zgodovino cerkve in sveta," je povedal kardinal Jose Tolentino Calaca de Mendonca, cerkveni arhivar in knjižničar. Z odprtjem arhivov bodo raziskovalci lahko raziskovali najrazličnejše teme - "od verske do politične zgodovine, od cerkvene oblasti do odnosov Svetega sedeža z državami in mednarodno skupnostjo," je povedal kardinal.

Za dostop do arhivov je že zaprosilo 150 raziskovalcev z vsega sveta. Vpogled bodo najprej omogočili raziskovalcem iz Spominskega muzeja holokavsta v ZDA in judovski skupnosti v Rimu, nato pa bodo raziskovalci vse leto tekmovali za približno 20 mest, ki bodo na voljo v arhivih.

Nacistični voditelj Adolf Hitler z visokimi predstavniki RKC

© WikiCommons

Polemika o papežu Piju XII. se vrti okoli vprašanja, ali je poglavar katoliške cerkve, nekdanji diplomat Svetega sedeža v Nemčiji, med holokavstom ostal preveč molčeč in nikoli ni javno obsodil nacistov, ali bi s tem, ko bi spregovoril proti nacistom, s svojo moralno avtoriteto vplival na nemške katolike, da bi se obrnili stran od režima.

