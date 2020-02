Neodvisnosti sodstva tu ni. Assange je politični zapornik.

Ameriško maščevanje, če ga dobijo v roke, bo odeto v pravno formo, druge zveze z zakonitostjo pa ne bo imelo

Julian Assange

Na takšne pozive bi lahko strogo vzeto gledali kot na pritisk na neodvisnost sodstva. Vendar neodvisnosti sodstva tu ni. Assange je politični zapornik. Sodstvo je sredstvo pritiska. Morebitna odločitev o neizročitvi Assangea Združenim državam bi bila enako arbitrarna, kot bi bila verjetnejša odločitev o izročitvi in kot je bil odvzem prostosti na prvem mestu. Ameriško maščevanje, če ga dobijo v roke, bo odeto v pravno formo, druge zveze z zakonitostjo pa ne bo imelo. Gre za politično justico, politika, ki ji justica služi, pa je morilska. Če bi mogli, bi ga javno razčetverili, tako pa ga bodo usmrtili po malih žličkah. Laži-pravno obdelovanje Assangea ima isto funkcijo, kot jo je v starih časih imelo razčetverjanje. Predstava je za javnost.

Tako malo kot za pravo, gre tukaj za svobodo tiska oziroma medijev. Na svobodnem Zahodu je šlo novinarstvo prav tako rakom žvižgat, kot je šla pravna država ali vladavina zakonov. Novinarski kolegi so Assangea zatajili, razen redkih izjem. Novinarstvo je vse bolj neposredno podaljšek obveščevalnih služb in služi za obvladovanje in vodenje prebivalstva. V imenu svobode novinarskega dela Assangeu ne moremo veliko pomagati, ker te svobode ni več, razen če se z bojem za njegovo prostost spoprimemo s silami, ki so poleg vsega drugega uničile tudi novinarstvo. Ampak to je politični boj, ne disidentsko zavzemanje za “pravno državo” in “človekove pravice”. In nobenega zadoščenja ni treba imeti, ker je disidentstvo postalo zahodni pojav.

Assangeov “zločin” je, da je razkril zločin. Zločin, ki ga je razkril, je vojni zločin. Ampak te vojne so postale način življenja zahodnega sveta. S temi vojnami zdaj živimo in od teh vojn živimo. Zločinskost teh vonj, njihovo neznosno okrutnost, neizmerno trpljenje in uničenje, ki ga širijo po svetu, svobodno sprejemamo. Ampak okrutnost in uničevanje, s katerima se Zahod vzdržuje pri življenju, s katerima ohranja svoje gospostvo, od katerega je odvisno naše relativno udobno in absolutno zapravljivo življenje, se vračata domov. Vladajoče elite in razredi bodo ohranjali svoje gospostvo doma enako okrutno, kot ga vzdržujejo po svetu. Poglejmo, s kakšno brutalnostjo francoska policija duši proteste svojih državljanov. Poglejmo, kako se je zmilitarizirala policija. Poglejmo vojaške vaje, s katerimi se pripravljajo na urbane boje z nezadovoljnim prebivalstvom. Poglejmo infrastrukturo, ki jo gradijo za internacijo upornih, medtem ko javna infrastruktura razpada. Assange je pokazal na svobodo, s katero te sile razpolagajo z našimi življenji, s katero pohabljajo in ubijajo. Pokazal je, kako zanje velika večina življenj ne šteje nič. Za to svobodo so Assangeu odvzele prostost. Demonstrativno razpolagajo z njegovim življenjem, da bi pokazale, da lahko razpolagajo z našimi življenji.

Če hočemo pomagati Assangeu, moramo vladajočim vzeti svobodo, s katero razpolagajo z našimi življenji, in si priboriti nazaj svoja življenja. Postaviti se moramo proti zločinu, zaradi razkritja katerega Assange plačuje tako visoko ceno, zaradi katerega so mu odvzeli prostost in ga mučijo. Dokler ta zločin toleriramo, sprejemamo, si pred njim zatiskamo oči, ali ga celo podpiramo, za Assangea ne naredimo ničesar.

Izjava za javnost je nastala pred velikim zaslišanjem in ob izidu knjige Julian Assange: neavtorizirana biografija. >>