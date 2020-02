Harvey Weinstein spoznan za krivega spolnega napada in posilstva

Padec nekdaj najvplivnejšega moža Hollywooda

Harvey Weinstein

Newyorška porota je nekdanjega filmskega producenta Harveyja Weinsteina spoznala za krivega spolnega napada in posilstva tretje stopnje. Ni pa se mogla poenotiti glede najbolj resne obtožbe predatorskega spolnega napada in posilstva prve stopnje, zaradi česar bi mu grozil dosmrtni zapor.

67-letnemu Weinsteinu vseeno grozi do 25 let zaporne kazni. Kmalu ga sicer čaka še podoben sodni proces v Los Angelesu. Weinsteina je spolnega napada ali posilstva obtožilo okrog 80 žensk, vendar pa so mu v New Yorku sodili le za prisilen oralni spolni odnos z Mimi Haleyi leta 2006 in za posilstvo nadobudne igralke Jessice Mann leta 2013.

Weinstein se bo na obsodbo pritožil. V Los Angelesu pa ga že čaka podobno sojenje. Sooča se tudi z več deset civilnimi tožbami.

Za oboje je bil spoznan za krivega, vendar pa v primeru Mannove ne za najhujšo obliko posilstva, temveč za posilstvo tretje stopnje, ki prinaša nižjo kazen. Tožilci so na sodnem procesu poleg omenjenih predstavili še štiri ženske, ki trdijo, da jih je Weinstein posilil ali zlorabil, vendar so njihovi primeri že zastarali.

Newyorška zakonodaja je tožilcem omogočila, da jih vseeno predstavijo kot prikaz vzorca obnašanja Weinsteina skozi leta, kar je bila podlaga za obtožbo predatorskega spolnega napada, ki lahko vodi v dosmrten zapor. Weinstein trdi, da so bili vsi spolni odnosi z ženskami, ki ga obtožujejo napadov, prostovoljni.

Weinstein se bo na obsodbo pritožil. V Los Angelesu pa ga že čaka podobno sojenje. Sooča se tudi z več deset civilnimi tožbami. Sodnik James Burke je po odločitvi porote ukazal, da Weinsteina nemudoma odpeljejo v zapor, kjer bo počakal do izreka kazni.

