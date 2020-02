Kdo je anti-Greta?

Devetnajstletna Nemka Naomi Seibt je podnebna dvomljivka, ki so jo teoretiki zarot in trumpovci vzeli za svojo

Naomi Seibt

Podporniki predsednika ZDA Donalda Trumpa in drugi, ki ne verjamejo znanosti o podnebnih spremembah, so našli svojo "anti Greto Thunberg", poroča Washington Post. Našli so jo v 19-letni Nemki Naomi Seibt, ki je prav tako mlada, elokventna, plavolasa in Evropejka.

Seibtova zavrača "podnebne paničarje", podnebno osveščenost opredeljuje kot odvratno proti človeški ideologiji, vse to pa širi po nemških medijih. Svobodnjaški inštitut Heartland iz Chicaga jo je decembra predstavil na svojem forumu na podnebni konferenci ZN v Madridu, januarja pa jo je najel kot mladi obraz svoje kampanje proti znanstvenemu konsenzu, da so podnebne spremembe posledica človeških dejavnosti.

Naomi Seibt bo poleg Trumpa glavna zvezda Konservativne konference za politično akcijo (CPAC), to je vsakoletnega zborovanja ameriških podpornikov nizkih davkov, orožja in krščanstva ter nasprotnikov splava, homoseksualcev in priseljencev pri Washingtonu. Seibtova trdi, da ni nobenega razloga za preplah.

Naomi Seibt sicer priznava, da toplogredni plini segrevajo planet, vendar pa meni, da se z njihovim vplivom na podnebje pretirava. Svoje poglede objavlja na portalu YouTube, pri čemer se ne omejuje le na nasprotovanje podnebni znanosti, temveč tudi imigraciji in feminizmu.

Z aktivizmom je začela v srednji šoli, ko je postavljala pod vprašaj nemško liberalno politiko do priseljevanja. S svojimi pogledi ni naletela na razumevanje med vrstniki in učitelji, kar jo je prepričalo, da ima prav in mora vztrajati. Ko je opazila širjenje vpliva Grete Thunberg v Nemčiji, se ji je zazdelo, da mora ukrepati.

Tam je aktiven tudi profesor fizike na univerzi Princeton William Harper, ki je bil leta 2018 in 2019 eden od direktorjev Sveta za nacionalno varnost Bele hiše. Harper trdi, da so izpusti ogljika v ozračje koristni, ne pa škodljivi za ozračje.

