Umrl nekdanji egiptovski predsednik Mubarak

Predsednik Egipta je postal leta 1981, vodil je boj proti islamistom in opozicijski Muslimanski bratovščini, njegov režim pa je bil tarča kritik zaradi korupcije

Mubarak in ruski predsednik Vladimir Putin leta 2001

© en.kremlin.ru

V Egiptu je danes umrl nekdanji egiptovski predsednik Hosni Mubarak, ki je bil na oblasti 30 let, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila njegova družina. Star je bil 91 let.

Novico o Mubarakovi smrti je sporočil njegov svak, general Munir Tabet, ki je dodal, da bo pogreb organiziral urad egiptovskega predsednika. Umrl je v vojaški bolnišnici v Kairu, kjer je preživel zadnja leta življenja. Januarja je tam prestal tudi operacijo.

Predsednik Egipta je Mubarak postal leta 1981. Doma je vodil boj proti islamistom in opozicijski Muslimanski bratovščini. Od 90. letih minulega stoletja se je moral spopadati tudi z napadi skrajnežev na turiste. Njegov režim je bil tarča kritik zaradi korupcije in gospodarskega zatona Egipta.

Njegovo avtoritarno vodenje, korupcija in slabe gospodarske razmere so leta 2011 na ulice pognale številne ljudi, predvsem mlade. To je privedlo do njegovega padca.

J-iw3WW77QE