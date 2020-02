Dnevnik izrednih razmer

Med ljudmi v regiji se je hitro pričel širiti virus, a ne koronavirus, temveč virus dezinformacij in lažnih novic

21. februar 2020: Petek. Dan za goriški košarkarski derbi. V dvorani Kulturnega doma sta se pomerili ekipi slovenskega Doma in italijanske Goriziane. Dom je amatersko športno društvo, ki pa presega le športni okvir delovanja, saj skrbi za ohranjanje slovenskega jezika, kulture, navad, običajev. Na tribunah prisrčne dvorane se je zbralo veliko število gledalcev, ki so lahko uživali v borbeni in napeti tekmi. Igralci obeh moštev so bili nekoliko nervozni, zato je bilo v prvem delu veliko število napak na obeh straneh. V drugem polčasu so igralci Doma uspeli nanizati nekaj uspešnih napadov ter povedli z dvomestno prednostjo. Brez večjih težav so jo tudi zadržali do konca srečanja, ter na koncu slavili s 76:65. Naši so zmagali proti mestnim tekmecem, in to že drugič v sezoni. Super uvertura v vikend.

© Dominik Šik Vukovič

22. februar 2020: Sobotni dopoldnevi so načeloma namenjeni listanju in prebiranju italijanskih tednikov, ki šele z enodnevnim zamikom prispejo na periferijo dežele. V Furlaniji – Julijski krajini je pač tako, da nekatere revije, ki izidejo v petek, prispejo v trafike šele v soboto. Tak je tudi Internazionale, ki vsebuje koktejl prevedenih člankov iz celega sveta, torej je italijanska različica Globala.

Med tokratnim izborom aktualnih prispevkov je bil sila zanimiv članek Tetsushija Takahashija, ki je za japonski Nikkei Asian Review spisal dnevnik iz Pekinga, kjer zaradi koronavirusa covid-19 vladajo izredne razmere. Ulice in pločniki samevajo, pred restavracijami in bloki so oblasti namestile merilnike telesne temperature, skratka, velemesto je v popolnem krču, izolaciji. Nekaj, kar se pri nas pač ne more zgoditi. Da bi pooblaščene osebe merile temperaturo ljudem pred vstopom v blok ali pred obedom v restavraciji? Da bi vsi, ki imajo višjo temperaturo od 37,3 odšli v bolnišnico? Da bi posamezna mesta, četudi manjša, povsem izolirali? Da bi policija skupaj z vojsko omejevala prihode in odhode iz posameznih območij? Pa kaj še!

Proti večeru je italijanska civilna zaščita oznanila, da je bilo v državi potrjenih 76 primerov okužbe z novim koronavirusom. V osrednjih medijih že poročajo, da vlada pripravlja izredne ukrepe, ki naj bi zajezili nadaljnjo širitev virusa.

23. februar 2020: Sever Italije se je prebudil v izredne razmere. Angelo Borelli, vodja civilne zaščite je novinarjem poročal o stanju: koliko je potrjenih okužb in kje, kaj bo storila država, kaj lahko pričakujemo od regij itd. Čez noč so bili sprejeti izredni ukrepi. Povsem so izolirali 11 mest v Lombardiji in Benečiji, kjer bo policija stražila, da nihče ne vstopi ali zapusti teh žarišč koronavirusa. Vsakdo, ki bo prekršil omejitev gibanja na teh območjih, bo kaznovan z nekaj več kot 200 evrsko globo ter morebitnim trimesečnim zaporom!

V Lombardiji, Piemontu in Benečiji so odpovedali vse javne prireditve, tako športne kot kulturne. V najbolj prizadetih regijah so za ves teden odpovedali pouk, zaprti bodo tudi muzeji, knjižnice, gledališča, opere, stadioni, dvorane, parki, kinodvorane. Tudi Armani je svojo modno revijo izpeljal pred praznimi stoli, zgolj s spletnim prenosom.

Podoben odziv smo doživeli v Furlaniji – Julijski krajini, zbudili smo se v izredne razmere, ki bodo veljale vse do 31. julija. Svoja vrata so do začetka marca zaprle univerze. Rektor videmske univerze, Roberto Pinton, je za Messaggero Veneto povedal, da »kar 75 % študentov prihaja iz Benečije, zato je suspenz predavanj najboljša rešitev za vse člane univerze.« Regijski predstavniki so hitro ukrepali, do popoldneva so določili dve lokaciji, kjer naj bi izolirali ljudi v primeru okužbe. Hkrati pa poudarili, da ni razloga za preplah.

Med ljudmi v regiji pa se je hitro pričel širiti virus, a ne koronavirus, temveč virus dezinformacij in lažnih novic. Do kosila se je od ust do ust ter na spletu, razširila lažna novica, da je v Tržiču za koronavirusom zbolela ženska, ki je zdaj v karanteni. Drži, da je v Tržiču ženska, ki že približno teden dni biva v karanteni, a pri njej testiranja niso potrdila okužbe s koronavirusom. Prav tako ne pri ostalih 14 ljudeh, za katere so sprva sumili, da bi lahko bili okuženi, saj so kazali simptome.

V Furlaniji – Julijski krajini so nekaj pred dvajseto sprejeli enak sveženj ukrepov, kot v regijah, kjer imajo potrjene primere okužbe s koronavirusom. Za teden dni, torej do nedelje 1. marca bodo zaprti vsi vrtci, vse šole, vsi muzeji, odpovedane vse pustne povorke, odpovedane vse predstave, odpovedane vse športne prireditve. Logično, da so taki ukrepi sprožili nepotrebno paniko med ljudmi, celo psihozo.

K tej so znatno pripomogli tudi znani razpihovalci sovraštva in nestrpnosti. Salvini je navsezgodaj tvitnil, da se edina rešitev za zajezitev širitve skriva v četvorčku: »zapreti, obraniti, nadzirati, zaščititi.« Podobno je govoril tudi Massimiliano Fedriga, Salvinijev strankarski pajdaš v Ligi ter deželni predsednik Furlanije – Julijske krajine, ki je ves dan poudarjal, da bi bilo potrebno uvesti (strožji) nadzor na kopenski meji. Res? Kakšen pa? Da bi vojaki in policisti vsem, ki prečkajo mejo izmerili temperaturo? No, seveda ob tem ni pozabil dodati, da se moramo izogibati alarmizmu in da je vsak preplah odveč.

Seveda, najprej ustvariš izredne razmere, zapreš vse izobraževalne ustanove, odpoveš vse javne prireditve, da je panika še večja, oznaniš, da bi bilo potrebno zapreti (kopenske) meje, nato pa ljudem poveš, da naj se izogibajo alarmizmu. Kdo je tu nor? Vsaj na goriškem, kjer imamo somestje dveh slovenskih in ene italijanske občine, mejo dnevno prečka veliko število ljudi. Bodisi so zaposleni na drugi strani meje. Ja, tudi nekateri Italijani so zaposleni v Sloveniji oz. imajo zaradi nižjih davkov v Sloveniji odprto podjetje. Bodisi gredo po nakupih, ker so določeni izdelki neprimerno cenejši v posamezni državi. Bodisi se gredo po službi rekreirati, npr. na kolo in pri tem večkrat prečkajo mejo. Nadzor na meji ne bi rešil naših tegob, prej nasprotno. Da je zaprtje mej neučinkovito in neuspešno sredstvo proti širjenju virusnih okužb, sta na dosedanjih spodletelih primerih, pojasnila Julia Belluz in Steven Hoffman v članku, ki je bil že več kot mesec dni nazaj objavljen na Voxu.

Razlogov za preplah, paniko, psihozo ni. Situacija je pod nadzorom. V videmski bolnišnici zdravniki pravijo, da lahko vse sume na okužbo preverijo v manj kot dveh urah. Test opravijo izjemno hitro, v vsakem primeru pa vzorec pošljejo še v Rim, kjer opravijo dodatno preiskavo. Vseh 14 testov je bilo negativnih, koronavirusa ni pred vrati Slovenije. Vseeno pa ministrstvo za zunanje zadeve svetuje previdnost pri potovanjih v in iz Italije. Tu bi veljalo posebej poudariti, da to velja za dežele, kjer so žarišča okužbe. Za obisk Trsta je vsakršna skrb odveč.

Zvečer je v italijanskih medijih zelo odmevala zgodba iz Avstrije, ki je v brenerskem predoru zaustavila vlak, saj sta na njem bila dva potnika z vročino. Več ur so ljudje čakali na vlaku brez dodatnih informacij in pojasnil. Avstrija je celo prepovedala ves železniški promet med državama.

Pa tudi zgodba iz Romujie je sprožila veliko negodovanje v delu javnosti. Ta je za vse, ki so prišli oz. še bodo prišli iz Veneta in Lombardije, uvedla obvezno karanteno. Uf, to je pa kar hud udarec za italijanski ponos, za italijanski narod, ki na pripadnike drugih etničnih skupin gleda zviška. Spomnimo se le vseh skrunitev slovenskih spominskih obeležij, vseh napisov »slavi di merda«, vseh svastik, vseh nestrpnih »sporočil« neofašistov iz Casapound. Verbalni napadi in žaljivke uperjene proti senatorki Tatjani Rojc pa so le vrh ledene gore. Da o izkrivljanju zgodovinskih dejstev, tako na lokalni, kot na državni ravni ali pa o sistemskem, državnem rasizmu in ksenofobiji do vseh tujcev, predvsem pa temnopoltih prebivalcev, niti ne govorimo.

24. februar 2020: Regionalna cesta 56, ki povezuje Gorico z Vidmom, je danes nekoliko manj prometno obremenjena, kot je to običajno v jutranji konici ko se ljudje z avtomobili odpravljajo na delovno mesto. Morda lahko vzroke za manj prometa iščemo v ukrepih vodstva dežele, ki je zaprlo vse vrtce in šole, zato so starši bili primorani ostati doma, ker majhnih otrok pač ne moreš pustit samih doma. Že tako je v Italiji porodniška dolga le 5 mesecev, številni dojenčki zato v jasli ali vrtec vstopijo že pri starosti nekaj mesecev. Nekaj kar si v Sloveniji niti predstavljati ne moremo.

Drugače pa življenje poteka normalno dalje, del ljudi je sicer podlegel ustrahovanju določenih politikov in medijev, a glavnina ljudi je ohranila vsaj kanček razuma. Mediji, predvsem komercialni, so na vseh razpoložljivih kanalih prikazovali prazne police iz Lombardije in Benečije, kjer so se pred trgovinami nabrale tudi dolge vrste. To pa zato, ker so v trgovino spuščali le določeno število ljudi hkrati, saj bi v nasprotnem primeru verjetno nastala panika in nered, ki ju lahko opazujemo ob »norih ugodnostih«, ki jih v ZDA ponuja črni petek. Če bi bil sam doma in bi ves dan gledal televizijo, bi me verjetno res zaskrbelo, da bom ostal brez moke, jajc, riža in testenin.

Tudi lokalni mediji so se odpravili v šoping. Tržaški Piccolo je svaril, da nekateri kupci v histeriji kupujejo celotne police živeža, predvsem moko, testenine, ustekleničeno vodo, pa konzervirano hrano, riž... Skratka, nekatere je pograbila panika in so doma ali pa kar v zakloniščih pričeli skladiščiti vsa mogoča živila, ki jih bodo porabili, ko bo svet ohromljen zaradi koronavirusa. Vsi trgovci v en glas trdijo, da imajo pripravljene zaloge in da hrane ne bo zmanjkalo. Zgolj zaščitnih mask in razkužila za roke ni mogoče dobiti. To potrjujejo tudi vse lekarne v deželi.

V Novi Gorici naj bi bili na udaru trgovski centri in kazinoji, ki so priljubljena točka za italijanske goste, ampak, kot je zatrdil župan Klemen Miklavič, »razloga za preplah ni.« Proti večeru je premier Marjan Šarec oznanil, da »če bo potrebno, bo tudi Slovenija zaprla mejo.« Na tem mestu je spet aktualna fraza »Marjan, to ni hec!«, ki se je izoblikovala ob imenovanju Damirja Crnčeca na mesto državnega sekretarja v kabinet predsednika vlade. Ampak, a lahko sploh tak ukrep zajezi širitev koronavirusa? Nak, po podatkih Mednarodne zdravstvene organizacije je totalna zapora kitajskih mest le nekoliko upočasnila širitev, ni je pa zajezila, kakor lahko vidimo. Blokada Wuhana je namreč širjenje koronavirusa na Kitajskem upočasnila le za dva dni. Širitev v tujino pa se je tako »upočasnila« za dva do tri tedne. Potemtakem ni nič nenavadnega, da je prišlo do okužb tudi v drugih delih sveta, in to celo z rahlo zamudo.

Kar preseneča je lahko le nenaden in skokovit porast potrjenih okužb pri ljudeh, ki nimajo direktne povezave z žariščem koronavirusa. To je potrdil tudi Hans Kluge, direktor Mednarodne zdravstvene organizacije za Evropo, ki je izpostavil, da »pri številnih obolelih v Italiji ni direktne epidemiološke korelacije s Kitajsko ali drugimi že okuženimi ljudmi«. Profesor Walter Ricciardi je za torinsko Stampo izjavil, da Italija plačuje dejstvo, da ni v karanteno nemudoma poslala vseh, ki so se vrnili s Kitajske. »Zaustavili smo vse lete, gre za odločitev, ki nima znanstvene podlage, in tako nismo mogli slediti prihodom, saj so potniki v Italijo lahko prišli prek vmesnih letališč.«

Zvečer je Ansa, italijanska tiskovna agencija, objavila novico, da je Francesco Facchinetti, glasbenik in tv voditelj, v bližini Coma pomagal starejšemu moškemu kitajskih korenin, ki sta ga dva golobradeža zmerjala ter skušala fizično obračunati z gospodom, ki naj bi bil kriv »da je koronavirus tu pri nas.« Prvovrstna ignoranca pomešana s prelivom nestrpnosti, nacionalizma in ksenofobije.

Adriano in Eugenio sta oba dobro, pravita, da je neverjetno kaj ljudje vse počnejo v svoji nevednosti, paniki in psihozi. Dodajata, da tako v Rimu, kot v Torinu naokrog hodi veliko ljudi z zaščitnimi maskami, ki po priporočilih strokovnjakov itak ne preprečujejo morebitne okužbe. Drugače pa ne opažata posebnih sprememb, še zmeraj je v prometnih konicah velika gneča.

25. februar 2020: Danes sem se odpravil v trgovino, da preverim kako uspešen je bil nedavni desant na trgovske police. Pred bližnjim marketom je bilo vse mirno. Tudi manjše parkirišče, tik ob trgovini, ki lahko sprejme peščico avtomobilov je povsem samevalo. Police so bile dobro založene. Podobno je bilo tudi stanje v priljubljenem supermarketu na obrobju Gorice v smeri Trsta.

© Dominik Šik Vukovič

Oddelek sadja in zelenjave je bil lepo založen, tudi hladilniki so bili bajno obloženi. Zgolj na posameznih oddelkih je zmanjkalo nekaj izdelkov določenih blagovnih znamk. Pri moki na primer je povsem pošla le tista, ki je bila v akciji, kar pa je povsem običajno in normalno. Kupci smo tako še vedno lahko izbirali med 12 različnimi vrstami moke. Zgodba se je ponovila tudi pri testeninah, konzervirani hrani, rižu ali kavi. Vsekakor so trgovine še vedno dobro založene, mogoče vaših priljubljenih testenin ne boste našli, a še vedno imate pestro izbiro. Daleč od tega, kar smo npr. videli v Venezueli ali pa v Lombardiji.

Edini izdelek, ki ga res ni bilo moč dobiti je razkužilo za roke, vse ostalo pa je kupcem na voljo.

Glede na stanje v deželi, bi bilo sila nenavadno, če bi bile trgovine izropane, nenazadnje še vedno so vsa testiranja negativna. Do poldneva so primer okužbe potrdili v osmih regijah, in sicer v 20 pokrajinah, mestih.

V številnih krajih (Treviso, Palermo, Modena, Firenze) so zaenkrat odkrili po le en primer, kar verjetno pomeni, da se bo število okuženih v prihodnjih dneh v teh krajih povečalo, saj je reprodukcijsko število koronavirusa covid-19 med 1,4 in 4. Povedano drugače, posameznik, ki je okužen z virusom lahko okuži največ 4 ljudi.

Večer so polepšali rimski sestankovalci, ki so zagotovili, da mej ne bodo zapirali. Ukrep bi bil preveč drastičen, morebitne širitve koronavirusa pa itak ne bi zaustavil. En velik bravo za prevlado političnega razuma nad cenenim populizmom.

26. februar 2020: Vseh 118 testov v Furlaniji – Julijski krajini je do sedaj negativnih. Tudi preplah se počasi umirja, število klicev na 112 se niža. Samo 24. februarja so ljudje opravili skoraj 1300 klicev, včeraj pa »le« prgišče manj kot 500. Tudi regijski predstavniki so se zavezali, da bodo preganjali vse, ki bodo po kateremkoli kanalu širili lažne novice in dezinformacije glede koronavirusa. Civilna zaščita in regijske zdravstvene službe nas bodo že obveščale o dogajanju.

V medijih se pojavljajo že prve ocene o ekonomski škodi, ki jo je povzročilo izredno stanje vezano na koronavirus. Zgolj v Furlaniji – Julijski krajini naj bi škoda presegala 400 milijonov evrov, saj je močno na udaru trgovina, turizem ter storitveni sektor. Padec povpraševanja in upad prometa se bo poznal tudi pri vseh, ki tesno sodelujejo s partnerji v deželi.

Še vedno pa me skrbijo izredne razmere, ki v Furlaniji – Julijski krajini veljajo do začetka avgusta. Regijske oblasti bodo lahko s priročnim izgovorom o varnosti, zaščiti zdravja ljudi, preprečitve okužbe, prepovedale vsakršne javne dogodke, ki ji ne bodo po godu. Trenutno so prepovedane vse »manifestacije in iniciative, kakršnekoli narave, ter vsi dogodki na javnem in zasebnem mestu.« OK, ta prepoved velja do začetka marca, ampak nobene garancije nimamo, da regijski predstavniki ne bodo te prepovedi razvlekli do konca veljavnosti izrednih razmer.

Povsem možno je, da bodo prepovedani vsi dogodki ob letošnji stoti obletnici požiga Narodnega doma v Trstu, ki so ga izvedli fašisti 13. julija 1920. Ja, takrat bomo še vedno živeli v izrednih razmerah. Srčno upam, da ne bo koronavirus izgovor za dodatno odrekanje pravic tukaj živečim Slovencem. V slovenski vasici Palkišče so v noči s ponedeljka na torek neznani storilci na tamkajšnji šotor narisali dva kljukasta križa. Koronavirus je podžgal nacionalizem in etnično nestrpnost.