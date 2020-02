V Sloveniji trenutno ni potrjene okužbe s koronavirusom

»Javnost prosimo, naj ne naseda neresničnim informacijam«

Ne v ljubljanskem ne mariborskem kliničnem centru, prav tako ne v celjski bolnišnici za zdaj nimajo pacienta, okuženega s koronavirusom. Tudi pristojno ministrstvo nima podatkov, da bi se virus pojavil pri nas.

»[Ekskluzivno] V UKC Ljubljana naj bi že potrdili prvi primer okužbe s koronavirusom covid-19,« so v naslovu članka zapisali na portalu Nova24TV. Dodali so, da so »iz virov blizu UKC Ljubljana izvedeli, da so na kliničnem centru v Ljubljani potrdili prvi primer okužbe s koronavirusom v Sloveniji, vendar tega javno še niso obelodanili«.

»Javnost prosimo, naj ne naseda neresničnim informacijam, kot je spodnja,« so po objavi članka o prvem primeru okužbe na Twitterju sporočili iz ljubljanskega kliničnega centra.

»Zaradi te lažne novice so nam skoraj pregoreli telefoni. Potrjenih okužb s koronavirusom ni.«



»Zaradi te lažne novice so nam skoraj pregoreli telefoni. Potrjenih okužb s koronavirusom ni,« so v službi za odnose z javnostmi UKC Ljubljana poudarili za Razkrinkavanje.si.

Tudi v UKC Maribor so dejali, da trenutno ni potrjenega primera okužbe s koronavirusom. Iz celjske bolnišnice so sporočili, da nimajo potrjenih primerov okužbe s koronavirusom.

