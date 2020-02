Spominski park v čast Georgeu Harrisonu

V čast preminulemu članu skupine Beatles, bodo v Liverpoolu odprli spominski park

V Liverpoolu, rojstnem kraju skupine The Beatles, bodo prihodnje leto v čast Georgeu Harrisonu, odprli spominski park. Ta se bo raztezal na površini skoraj petih hektarjev na območju liverpoolskega predmestja Allerton. Novico so javnosti razkrili te dni ob 77. obletnici rojstva leta 2001 preminulega glasbenika.

Park bo zaživel na južnem delu mesta v bližini soseske Wavertree, kjer je Harrison odraščal. V park, ki ga trenutno tvorita gozd in travnik, bodo namestili umetniške kreacije, ki jih bodo ustvarili lokalni ustvarjalci po navdihu Harrisonove poezije, piše britanski časnik The Guardian.

Po besedah župana Liverpoola Joa Andersona so se za ureditev parka odločili zato, ker je glasbenik tudi sam zelo podpiral naravovarstvene in ekološke projekte. Projekt, ki ga je zagnal mestni svet z upravljavci Harrisonovega posestva, sta podprla tudi glasbenikova vdova Olivia in sin Dhani.

Kitarist Harrison, ki je umrl po dolgotrajnem boju z rakom na grlu, star 58 let, je bil tudi vrtnar. Po besedah njegove vdove je postavitev parka, ki bo na razpolago ljudem, najlepši poklon mesta. V spominskem parku bo zaživela tudi t.i. učilnica narave, ki bo namenjena otrokom iz širše regije.

Zasedba iz Liverpoola The Beatles velja za eno najvplivnejših in najuspešnejših glasbenih skupin vseh časov. Danes sta od slavne četverice živa le še Paul McCartney in Ringo Starr. John Lennon je bil leta 1980 ustreljen v New Yorku.

