Svinjina se ni podražila za pet do šest evrov

Po podatkih statističnega urada se je svinjina v trgovinah v povprečju podražila za skoraj četrtino

© K-State / Flickr

Maloprodajne cene svinjine so v zadnjem letu zrasle za več, kot so iztržili kmetje. »Rejci smo od dviga cen dobili 50 centov, v trgovinah pa se je cena dvignila za pet do šest evrov,« je podražitev svinjine na državnozborskem odboru za kmetijstvo komentiral predsednik Slovenske zveze prašičerejcev Alojz Varga.

Cene svinjine v zadnjem letu rastejo predvsem zaradi povečanega povpraševanja s Kitajske, kjer je afriška prašičja kuga povzročila pomanjkanje domačega mesa. Po podatkih statističnega urada se je svinjina v trgovinah v povprečju podražila za skoraj četrtino.

»Rejci smo od dviga cen dobili 50 centov, v trgovinah pa se je cena dvignila za pet do šest evrov.«

Trditev, da so maloprodajne cene svinjine zrasle za pet do šest evrov je sicer pretirana. Drži pa, da so trgovci svinjsko meso podražili za več kot 50 centov na kilogram, kolikor so iztržili kmetje.

Del razlike se po mnenju Bena Moljka iz kmetisjkega inštituta skriva tudi v maržah trgovskih verig. Več o podražitvi svinjine in komu ta koristi lahko preberete v prispevku nepridobitnega medija Oštro.si.