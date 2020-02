Slovenija, pralnica madžarskega denarja

Viktor Orban in Janez Janša na enem izmed prvih uradnih srečanj leta 2012, ko je bil Janša še premier Slovenije. Kasneje je bilo teh prijateljskih srečanj še veliko. Politika sta se med drugim redno srečevala na delovnih kosilih, itd ...

© Borut Peterlin

Péter Schatz, ki je prek podjetja R-POST-R največji lastnik tednika Demokracija, je po izsledkih makedonske finančne policije prek svojega slovenskega podjetja v dveh letih poslal več kot 3,2 milijona evrov v makedonske medije. Večina tega denarja ja po ugotovitvah v državo prispela iz Madžarske, in sicer prek nenavadno visoke oglaševalske pogodbe med podjetnikovim slovenskim in makedonskim podjetjem.

Primer finančna policija preiskuje že dalj časa, v njihovem spisu pa so tudi nekateri dokumenti, ki jih je pridobila mednarodna mreža preiskovalnih novinarskih centrov OCCRP in jih posredovala lokalnim centrom v Sloveniji (Oštro), Severni Makedoniji (Investigative Reporting Lab Macedonia, IRL) in na Madžarskem (Direkt36).

Po besedah Arafata Muaremija, direktorja finančne policije pri makedonskem finančnem ministrstvu, so preiskavo začeli leta 2018, ko so od slovenskih kolegov prejeli namig. Slovenski kolegi so jih tudi »obvestili, da je denar prišel iz Madžarske«, toda madžarske oblasti jim, kot pravi, »do danes nočejo odgovoriti ali z njimi kakorkoli sodelovati«.

