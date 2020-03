Tuji mediji Janšo označili za populista in nacionalista ...

... domači mediji pa so do predsednika SDS, bodočega mandatarja in političnega sopotnika Viktorja Orbana veliko bolj prizanesljivi

Kako so ob precejšnji možnosti, da bo novi predsednik slovenske vlade postal Janez Janša, pisali in poročali domači in tuji mediji? Lahko opazimo kakšno razliko v naslovju, poudarkih, novinarskem stilu, sporočilnosti prispevkov? Preveril sem zgolj naslovje nekaterih osrednjih slovenskih in mednarodnih medijev in tiskovnih agencij in že na ravni tega opazil očitno razliko.

Naslovi domačih medijev

Ko je predsednik republike Borut Pahor ponudil predlog državnemu zboru, da predsednika SDS-a sprejme za mandatarja za sestavo vlade, so naslovi POP TV, Dnevnika, RTV Slovenija, Dela, Siola, STA in npr. Gorenjskega glasu bili sledeči:

Tudi naslovih preostalih medijev so bili ubrani podobno, nezanemarljivo število Janševih medijev, pri čemer ocenjujem, da jih je z vsemi anonimnimi portali po številu že vsaj 20, sem pri tem zaradi pričakovane pristranosti zanemaril.

Slovenska tiskovna agencija (STA) daje prednost izkušenosti

Opazimo tendenco k nevrednostnemu poročanju, z izjemo STA, ki se ji Janša zdi izkušeni politik. V drugem stavku so npr. zapisali, da je »odločen politik s stabilno volilno bazo in eden najvidnejših političnih akterjev po osamosvojitvi države«, ki »pri delu javnosti velja za karizmatičnega, sposobnega in učinkovitega, pri drugem delu pa za človeka, ki razdvaja in širi nestrpnost.«

V portretu potem avtor naniza etape iz njegove politične poti in striktno sledi principu uravnoteženosti s tem, da kontrastira diametralno nasprotne poglede politiku naklonjenih in nenaklonjenih stališč. Kot ilustrativen primer navajam enega med njimi:

Ves čas sojenja in prestajanja kazni so Janši stali ob strani številni podporniki, ki so kritizirali sodstvo, v njem pa videli vnovično žrtev sistema. Spet drugi v izkušenem političnem strategu vidijo demagoga, ki spretno igra na strune strahov evropskega in domačega volilnega telesa, ki ne izbira sredstev za dosego cilja in vztrajno poglablja nasprotja v družbi.

Če pri domačih naslovih opazimo predvsem faktizacijo, suhoparno navajanje dejstev, kjer se ponavljajo predvsem besede političnih akterjev (Borut Pahor, Janez Janša) in opisi dejanja (»predlagan za mandatarja«, ipd.), je slika pri mednarodnih medijih bistveno drugačna. Navajam nekaj zgledov:

V naslovju prevladujejo opisi, ki so bistveno širši od slovenskih, vsem pa je skupno, da poskušajo politično oceniti ali ovrednotiti Janševo politiko. Slovenija je tako za predsednika vlade predlagala »antimigrantskega vodjo«, Orbanovega prijatelja in občudovalca, konservativca, desničarja, nacionalista, populista in predvsem, kar so ponavljali, Orbanovega zaveznika. Ne moremo reči, da se mediji manj pomembni ali pristranski, med njimi so Le Monde, La Liberation, New York Times, Reuters, Deutsche Welle in podobni.

Še slabše so domači mediji pokrili novice o tem, kako o novem mandatarju poročajo tuji. Med redkimi je bil Večer, navajam odlomek:

Francoska tiskovna agencija AFP poroča, da je bil za novega mandatarja imenovan vodja protimigrantske stranke. Hkrati so zapisali, da gre za zaveznika madžarskega premierja Viktorja Orbana in da je že dvakrat v preteklosti sedel na premierskem stolu. In da je bil leta 2013 prisiljen odstopiti po korupcijskem škandalu. “Obsojen je bil na dveletno zaporno kazen zaradi obtožb o podkupovanju, kar je pozneje ustavno sodišče razveljavilo,” še piše AFP in dodaja, da je bilo odrejeno ponovno sojenje, do katerega pa ni prišlo zaradi zastaranja primera.

Agencija AFP je tudi zapisala, da je Janša znan kot retorik, ki z besedami rad zadovolji ljudi ter da na Twitterju nastopa precej napadalno, saj da napada nasprotnike in medije, podobno kot desničarski populisti v drugih državah.

Agencija Reuters je poročala, da si je Janša blizu z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in da se je zavzemal za ostrejši nadzor mej, s katerim bi preprečili prihode migrantov. Reuters dodaja, da se Janševa stranka zavzema tudi za ponovno uvedbo obveznega služenja v vojski.

Kakšna je razlaga?

Lahko navedemo kakšno prepričljivo, dovolj racionalno razlago za razliko, ki smo jo zaznali v naslovju, če upoštevamo, da je bila naša izbira vzorca dovolj neselektivna?

Najmanj ena bi se lahko zdela odločilna: tuji medij morajo vendar natančneje prezentirati politično situacijo in politika svoji publiki, saj njihovo občinstvo ne pozna razmer in političnih figur v Sloveniji dovolj podrobno in natančno. Zato prej omenjeni označevalci štejejo za tovrsten opis, ki je po nujnosti bolj deskriptivne narave: konservativec, nacionalist, populist, desničar, Orbanov zaveznik in prijatelj.

Navedeno pojasnilo je zanesljivo zelo smiselno, ni pa zadostno. Če bi res držalo, so tuji mediji povzeli nekaj, kar slovensko občinstvo že dodobra pozna: torej natankoma, da je Janša nacionalist, konservativec, populist in Orbanov zaveznik. Toda zdaj se poskušajmo spomniti, kdaj smo nazadnje v informativnem žanru naleteli na podobne deskripcije? Kdaj ste, recimo, v osrednjem Dnevniku TV Slovenija slišali, da bi novinarka ali novinar za Janšo uporabila naštete označevalce?

Protestniki, ki se borijo za rente in privilegije

So se pa domači medij bolje znašli v drugačni panogi. Pri Delu (podpisana je Suzana Kos) so se pred uličnim protestom shoda »Proti koaliciji sovraštva« odločili dogodek že v naslovu označiti za učinek »antijanševske histerije«.

Ob oceni shoda je uspela avtorica zapisati, da protestnike vodi tudi strah pred izgubo rent in privilegijev. Res nenavadno, saj je večino med njimi sestavljala mladina, fraza pa je dobesedno prevzeta iz političnih trobil.

Očitno je naslov na spletnem Delu presenetljivo postal preveč pristranski celo za urednike, saj so se kasneje odločili, da ga spremenijo v manj navijaškega, podobno pa tudi dele besedila.

Drži pa, da lepo uprizarja usmerjenost in tendenco marsikaterega pomembnega domačega medija zadnje tedne: v njih bomo zaman iskali izrazje o nacionalistu, antimigrantskem liderju, populistu in Orbanovem zavezniku.