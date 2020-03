Z naborništvom vlada ne bo rešila problemov mladih

Analizo nesmiselnega naborniškega sistema lahko prepustimo obramboslovcem, ki že leta trdijo, da bi bil takšen režim v Sloveniji neživljenjski

© Tomaž Lavrič

Politiki med navajanjem razlogov za ponovno uvedbo vojaškega naborništva vedno naštejejo tudi nekaj resničnih težav slovenske družbe. Zagotovo drži, da se skupaj z ostalim človeštvom soočamo z velikimi varnostnimi izzivi, da se marsikdo med mladimi težko vključuje v družbo in da je občutek pripadnosti kakemu skupnemu projektu vse šibkejši. Težko pa se strinjamo z zamislijo, da je možno na te simptome družbenega razkroja odgovoriti z uvedbo vojaškega naborništva. Predlagani ukrep v resnici ne stori drugega, kot da na mesto socialne varnosti ljudi postavlja vprašanje ozemeljske varnosti države.

Kateri so pravzaprav varnostni izzivi, na katere se domnevno odgovarja z vpoklicem mladih v vojsko? Varnostni strokovnjaki so si enotni, da Slovenija ni vojaško ogrožena - ne od svojih sosed, ne od kake druge sile. Če upoštevamo tudi policijske analize, ki kažejo zgodovinsko nizko raven nasilnega kriminala in drugih nevarnosti, postane jasno, da naši varnostni izzivi ne prihajajo od zunaj, ampak so prisotni v Sloveniji sami. Naštejmo le nekaj dejavnikov, ki ogrožajo naša življenja: problemi v zdravstvu, nedostopnost stanovanj, pomanjkanje oskrbe za ostarele, prekarno delo in izgorevanje na delovnih mestih, klimatske spremembe in onesnaženje … To so dejavniki, zaradi katerih ljudje pri nas že danes umirajo! Od Anhovega do Maribora, od Zagorja do Jesenic, od Murske Sobote do Črnomlja – prebivalci nismo spregledali, da vlada že leta uvaja uničujoče ukrepe in ni zmožna nasloviti osnovnih življenjskih nujnosti prebivalcev. Kaj naj si torej mislimo o njenih obljubah, da nas bo varovala pred nevidnimi zunanjimi silami?

Prebivalci te države smo ničkolikokrat pokazali, da smo pripravljeni vložiti veliko časa in energije v projekte, ki izboljšujejo življenja ljudi – naborniška vojska, kot si jo zamišlja vlada, to pač ni.

Ali se lahko res čudimo, da se nekateri mladi težko vključujejo v družbo in ne čutijo pripadnosti državi? Le kakšen izgled imajo pri vladajočih, ki živijo v državnih stanovanjih, jedo subvencionirana kosila in si ves čas višajo plače, medtem ko ostale nagovarjajo k disciplini? Le kaj so oni žrtvovali za domovino? So med razprodajanjem državnih podjetij in zamrzovanjem zaposlovanja morda pomislili, da problem mlade generacije ni njena lenoba, ampak dejstvo, da 70% mladih dela v slabo plačanih prekarnih službah, brez možnosti nakupa stanovanja ali najema kredita? Mar niso to resnejše ovire na poti odraščanja, kot pa "pomanjkanje vojaške discipline?" Ne le, da z naborništvom vlada ne bo rešila problemov mladih – za dodatnih šest mesecev jih bo iztrgala iz realnega življenja in jim onemogočila uresničevanje lastnih projektov, ali pa jih preko civilnega služenja podvrgla neplačanemu delu! In ko vladajoči že govorijo o pomanjkanju družbene angažiranosti mladih, jih velja spomniti, da jih je 10.000 kar dvakrat pred parlamentom zahtevalo energetske ukrepe za reševanje svojega planeta in skupne prihodnosti. Vlada jih je pri tem popolnoma ignorirala.

Analizo nesmiselnega naborniškega sistema lahko prepustimo obramboslovcem, ki že leta trdijo, da bi bil takšen režim v Sloveniji neživljenjski. Neodvisno od tega pa imamo vsi prebivalci in prebivalke pravico nasprotovati 100-milijonskemu projektu, ki posega v življenja deset tisočih ljudi, ne da bi odgovoril na en sam problem. Imamo pravico nasprotovati njihovim lažem, češ da gre za obrambo države, ne pa za ideološki projekt lažnih domoljubov – domoljubov, ki brez težav žrtvujejo življenja svojih sodržavljanov za vojne avanture velesil v tujih državah. In imamo pravico namesto potratnega širjenja vojaškega aparata zahtevati investicije v nujne zdravstvene, okoljske, stanovanjske in zaposlitvene ukrepe. Prebivalci te države smo ničkolikokrat pokazali, da smo pripravljeni vložiti veliko časa in energije v projekte, ki izboljšujejo življenja ljudi – naborniška vojska, kot si jo zamišlja vlada, to pač ni.

Več o iniciativi Ne gremo se vaše vojske! preberite na Facebook strani >>