17, mlad, perspektiven kader

Bodoči predsednik vlade je že v rani mladosti kazal voditeljske sposobnosti. Že pri sedemnajstih letih je bil član komunistične partije, mladinski brigadir in kmalu tudi politični komisar mladinske pohodne brigade po poteh 2. zasedanja Avnoja v Jajcu.

Janez Janša, 8. junij 1975, občinski praznik, Grosuplje

© Studio City / RTVSLO

Za mlajše bralce: Najbolj zagrebeni učenci so v srednji šoli vstopili v stranko odraslih, komunistično partijo, ki je takrat vladala. Drugih strank ni bilo. Najbolj zagrebeni med temi, ki so vstopili v partijo, so odšli v mladinske pohodne brigade, ki so se delale, da so kot partizani, in so zato odšli peš iz Slovenije v mestece Jajce v Bosni, kjer je bilo med drugo svetovno vojno zasedanje vseh partizanov iz Jugoslavije, na katerem so sklenili, da se bodo do konca borili proti fašistom in njihovim domačim pomagačem (kot so bili na primer general rupnik in domobranci), za svojega predsednika pa so izvolili partizanskega komandanta in predsednika komunistične partije tita. Še bolj zagrebeni pa so tega tita nosili na svojih majicah.

