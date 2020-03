Kriminalizacija nogometnih navijačev se nadaljuje

Navijači so na transparentih lastnika moštva označili za sina vlačuge, sodnik pa je nemudoma prekinil tekmo. Medtem ko odločevalci ščitijo milijarderja, jim je za seksizem, homofobijo, antisemitizem in rasizem na tribunah očitno vseeno.

© DW / YouTube

Bayern je v soboto z rezultatom 6:0 odpravil Hoffenheim, a gladka zmaga bavarskih nogometnih gigantov ni bila osrednja tema pogovorov v Nemčiji. Vsa pozornost javnosti se je preusmerila na tribune, kjer so navijači Bayerna razvili par transparentov, na katerih so lastnika domačega moštva, milijarderja Dietmarja Hoppa, označili za sina vlačuge. Sodnik je nemudoma prekinil tekmo, igralci pa so si zadnjih 15 minut cirkuško podajali žogo na sredini zelenice. So bili ti plakati res tako žaljivi, da je bilo potrebno prekiniti tekmo? Vsekakor. A treba je poznati tudi ozadje zgodbe. To je namreč zgolj zadnja v vrsti potez, ki skuša kriminalizirati organizirano navijaško sceno v Nemčiji.

Transparenti proti Dietmarju Hoppu niso nobena novost ali posebnost. Številni navijači mu očitajo, da je s svojimi več sto milijonskimi finančnimi injekcijami skazil nemško nogometno krajino, kjer je sicer v veljavi t. i. ‘50+1 pravilo’, kjer si noben član ali delničar kluba ne sme lastiti več kot 49,9 odstotka kluba. Zato je nemški nogomet še vedno nedostopen za milijone, ki jih za nakup nogometnih klubov namenjajo ruski oligarhi, šejki in emirati iz zalivskih držav ali kitajski superbogataši. Seveda pa obstajajo tudi izjeme, in sicer v kolikor neko podjetje ali posameznik "dolgo obdobje vlaga v razvoj kluba". Med klubi, ki predstavljajo izjemo pravilu ‘50+1’, najdemo recimo Wolfsburg, Leverkusen ali RB Leipzig, ki si ga lastijo podjetja. Prvega si lasti Volkswagen, drugega Bayer, tretjega pa Red Bull. V prvi ligi je tudi Hoffenheim, ki si ga v 96 odstotkih lasti Hopp.

Zahvaljujoč milijonskim Hoppovim vložkom je Hoffenheim ekspresno napredoval in je zdaj že več kot desetletje član elitne Bundeslige. Hopp si je z denarjem tako kupil tudi športni uspeh, podobno, kot to danes počne tudi Red Bull s klubom iz Leipziga. Pri tradicionalnih navijačih, ki se vztrajno borijo proti t. i. modernem nogometu, kjer je nogometni klub upravljan kot podjetje, navijači pa obravnavani kot nekritični potrošniki, sta oba kluba tarča ostrih kritik, zbadljivk in protestov.

Za ostrejše "napade" zoper Hoppa pa je odgovorna nedavna odločitev Nemške nogometne zveze, da navijačem Dortmunda za dve tekmi oz. dve leti prepove obisk gostujoče tekme v Sinsheimu, kjer domuje Hoffenheim. Pred leti so navijači Dortmunda na tarčo natisnili Hoppov portret ter spodaj pripisali: "Hasta la vista, Hopp."Užaljeni Hopp jih je zaradi razžalitve tožil in sodišče je ugodilo milijarderju. Pet navijačev je lani zaradi razžalitve prejelo globo. Pred dnevi pa je Nemška nogometna zveza, s katero Hopp prek svojega SAP-a tudi poslovno sodeluje, navijačem Dortmunda izreklo kolektivno kazen prepovedi obiska gostujoče tekme za obdobje dveh let. In to kljub temu, da je še leta 2017 zveza zagotavljala, da v nemškem nogometu ne bo več prišlo do kolektivnih kazni za navijače.

S tem so pošteno razburili številne navijaške skupine, ne le v Dortmundu, pač pa tudi širše. Od izreka kazni so svoje nestrinjanje na tribunah izrazili navijači Berlina, Monchengladbacha, Kölna, Bayerna. Največ prahu so dvignili prav slednji. Ravnanje navijačev so obsodili tudi v vodstvu kluba ter napovedali, da "bodo sprejeli vse potrebne ukrepe". Že v soboto so napovedali, da bodo organizirani uktras skupini Schickeriji in Red Fanatic München odvzeli status uradno priznane navijaške skupine. Prestopili so Rubikon, točko brez povratka, kjer so kakršnikoli pogovori onemogočeni.

Klub in nogometna zveza sta pokleknila pred nemškim milijarderjem. Podporo jim nudita tudi država ter policija, ki je že napovedala preiskavo. Navijači pa se bodo na vse možne načine upirali zatiralcem in kršiteljem njihovih pravic, saj se v Nemčiji že nekaj let intenzivno kriminalizira vse navijače (ne zgolj nasilnežev) in se jih obravnava kot grožnjo.

Oktobra 2018 je policija posredovala v gostujočem sektorju v Dortmundu, kjer so navijači Herthe iz Berlina že drugič prižgali pirotehnična sredstva. Ob tem so skušali policisti zapleniti tudi zastavo, ki je bila prijavljena, kot del uradne koreografije pred pričetkom tekme. Zaplemba vsakršnega materiala navijaških skupin je po ultras običajih hud napad in žalitev. Navijači so se zato uprli, policija pa je uporabila solzivec in prisilna sredstva. Rezultat: več kot 45 ljudi je bilo ranjenih v spopadih, tudi toaletni prostori pod tribuno so bili nerazpoznavni in popolnoma uničeni od udarcev pendrekov.

Novembra 2018 je policija na železniški postaji v Bielefeldu kar sedem ur zadrževala nekaj sto navijačev St. Paulija iz Hamburga. Razlog? Na vlaku na katerem so bili tudi navijači, naj bi nekdo kadil, ker ga policija ni uspela identificirati, je sprva uporabila solzivec in tako "aromatizirala" celoten vagon. Ob prihodu na železniško postajo pa pridržala vse navijače St. Paulija, ki so tako ostali brez ogleda tekme. Na tekmi med Kölnom in Dresdnom pa so bili na delu celo pripadniki specialne enote za boj proti terorizmu! So navijači res teroristi?

Nogometne navijače policija in notranje ministrstvo uporabljata tudi kot poskusne zajčke. Wolfsburg naj bi pričel navijače nadzirati s tehnologijo, ki omogoča prepoznavo obrazov. Gre za grob poseg v zasebnost, ki pa se lahko hitro razširi na splošno populacijo. Danes za navijače, jutri za vse?

Pereč problem za politike in varnostne organe predstavlja pirotehnika. Notranji minister zvezne dežele Hessen je npr. predlagal leto dni zapora za vse ki na stadionu uporabijo pirotehnična sredstva. Pa je res pirotehnika največja grožnja za gledalce? Za obiskovalce stadionov v Nemčiji je veliko bolj od pirotehnike nevarna policija. V sezoni 2017/18 si je tekme v prvih treh nemških nogometnih ligah ogledalo približno 21 milijonov gledalcev. Zgolj 53 jih je bilo poškodovanih zaradi uporabe pirotehničnih sredstev. Skoraj trikrat več (141) pa jih je bilo poškodovanih zaradi rabe solzivca s strani policije. Kdo je torej tisti, ki ogroža ljudi na stadionu?

Seveda pa se lahko ubere tudi drugačna pot. Zvezna dežela Baden-Württemberg dokazuje, da se lahko s sodelovanjem doseže marsikaj. Deželne oblasti so v dialogu z navijaškimi skupinami sprejele odločitev, da bodo na nogometne tekme poslale manj policistov. Rezultat? Manj poškodb in nasilja na stadionih. Dežela pa je zaradi manjšega števila policistov na tribunah tudi za dvajset odstotkov znižala stroške varovanja.

Zakaj pa nas mora skrbeti tako burna reakcija vodilnih pri Bayernu, Nemški nogometni zvezi in policiji? Ker so vnovič dokazali, da jim je popolnoma vseeno za navijače, ki so kritični, a hkrati tudi zelo angažirani, saj s svojimi dejanji naslavljajo kopico perečih družbenih problemov. Gre za prvovrstno licemerstvo. Poglejte kaj počnemo, da bi iz družbe pregnali sovražni govor in nestrpnost si verjetno mislijo pri nogometni zvezi in policiji, a hkrati mižijo na obe očesi, ko gre za resnične probleme kot so rasizem, homofobija, antisemitizem, seksizem, kršenje človekovih pravic.

Prav te teme naslavljajo številne navijaške skupine širom Nemčije. Teroristični napad v Hanau, ki je imel rasistični povod so bolje opisali nogometni navijači na tribunah, kot pa politiki na Twitterju. Bayernova navijaška skupina Schickerija, ja to je tista grupa, ki je v soboto razžalila milijarderja, je npr. zapisala, da "naciji morijo, vsi gledajo stran, to je nemška prevladujoča kultura". Evropska komisarka Ursula von der Leyen pa je pogledala stran in le tvitnila, da gre za tragedijo.

Tudi odziv na sobotni incident je bil zrelejši kot mnogoteri odziv vodilnih politikov. Sprva so pojassnili zakaj so v svojem sporočilu uporabili tak vulgaren jezik, ki pa je v nogometnih vodah postal del ustaljenega diskurza, ki ga lahko vsakotedensko slišimo z različnih delov tribune. Zato jih preseneča tako buren odziv javnosti, saj je ta besedna zveza postala problematična, nestrpna in žaljiva zgolj v povezavi s premožnim Hoppom. V kolikor se jo uporabi proti drugim navijačem ali nogometašem pa to očitno sploh ni problematično.

Vodilni možje nemškega nogometa so ponovno dokazali, da jim je vseeno za seksizem, homofobijo, antisemitizem in rasizem. Pomembno je le varovanje integritete milijarderja Hoppa ter drugih privilegiranih članov družbe. Nemška nogometna zveza je avgusta ugotovila, da Clemens Tönnies, šef Schalkeja, kljub rasistični izjavi ni rasist, saj je to “dokazal na poglobljenem zaslišanju na sedežu zveze.” Tönnies je le za tri mesece zamrznil svojo funkcijo, nato pa spet prevzel vajeti kluba. Kluba čigar navijači so v začetku februarja rasistično zmerjali Jordana Torunarigho.

Nemška nogometna zveza je pred leti za boj proti vsem oblikam diskriminacije in ohranjanja spomina na grozote holokavsta nagradila Schickerijo, ki je hkrati tudi največja navijaška skupina Bayerna. Schickerija pa je tudi skupina, ki je vodstvo kluba večkrat opozorila, da nekritično sprejema sponzorska sredstva iz Katarja, kjer so močno kršene številne temeljne pravice. Katarski letalski prevoznik je namreč eden glavnih pokroviteljev kluba, ki svoje zimske priprave opravi v Dohi.

Tudi številne druge ultras skupine so zelo družbeno angažirane in se odločno bojujejo proti razrastu skrajne desnice, vnovičnem vzponu rasizma in antisemitizma, ter preseganju spolnih stereotipov. Kljub temu pa nogometna zveza, politiki in policija vse navijače še vedno mečejo v isti koš, saj so vsi navijači že vnaprej obravnavani kot kriminalci, ki le povzročajo probleme in bi jih bilo potrebno zapreti. Marsikdo pozablja, da bi bil brez upora navijačev danes neonacizem veliko bolj prisoten v nemški družbi.

