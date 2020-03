Med ogoljufanimi vsaj 25 Slovencev

Tovarna goljufij je oškodovala 147 oseb za najmanj 2,2 milijona evrov, od tega so najmanj 146.000 evrov vzeli slovenskim “vlagateljem”

Več kot petsto zaposlenih v klicnem centru je vrsto let prepričevalo ljudi z vsega sveta, naj vložijo denar v spletne naložbene sheme in kriptovalute

© pikrepo.com

Več kot petsto zaposlenih v klicnem centru v Ukrajini je vrsto let prepričevalo ljudi z vsega sveta, naj vložijo denar v spletne naložbene sheme in kriptovalute. V tem času so vsaj 147 oseb ogoljufali za najmanj 2,2 milijona evrov, od tega so najmanj 146.000 evrov vzeli slovenskim “vlagateljem”.

"Obljubljali so mi, da se bo moj vložek nekajkrat oplemenitil," je za neprofitni spletni medij Oštro.si dejal eden izmed petindvajsetih Slovencev, ki so bili žrtev globalne prevare.

Zgodbe žrtev, ki so jih v preiskovalnem novinarskem projektu Tovarna goljufij (Fraud factory) izsledili novinarji mednarodne novinarske mreže OCCRP iz 21 držav, razkrivajo sistematično izkoriščanje posameznikov, zlasti iz ranljivih družbenih skupin, ki so verjeli, da za lepo zvenečimi imeni in naslovi v Zahodni Evropi, stoji legitimen finančni sklad.

"Obljubljali so mi, da se bo moj vložek nekajkrat oplemenitil."

Namesto v donosne investicije se je njihov denar v resnici stekal na osebne račune in v anonimne bitcoin denarnice po vsem svetu. Nobeni izmed žrtev, s katerimi so v stik stopili novinarji, ni uspelo dobiti nazaj vsega vloženega denarja.

Klicni center, preko katerega je potekala prevara, deluje pod okriljem ukrajinskega podjetja Milton Group. O formalnih lastnikih ni znanega veliko, neformalno pa naj bi podjetje vodil Izraelec David Todua, ki goji poslovna in osebna poznanstva z nekdanjimi in sedanjimi visokimi funkcionarji v Gruziji in Albaniji.

Novinarji Oštra so stopili v stik z osmimi ogoljufanimi Slovenci. Šest od njih je prevaro potrdilo. Zgodbe večine so si podobne. Nekateri obžalujejo izgubo denarja, drugi pa lastno neumnost.

Več o zgodbah Slovencev, ki so se ujeli v globalno prevaro lahko preberete v zgodbah neprofitnega spletnega medija Oštro.si.