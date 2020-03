Nova24TV končno priznala, da proizvaja sovražni govor!

Kako so pisci portala Nova24TV objavili odlomke iz kolumne svojega kolega Jožeta Biščka in jih pripisal meni. Ugotovili so, da je to sovražni govor. S tem so priznali, da je pisanje njihovega kolega sovražni govor.

Trije novinarji Nove24 TV (Luka Svetina, T. F. in Aleksander Rant) so objavili odlomke iz kolumne svojega kolega Jožeta Biščka (22.2. 2020), ki sem jo citirala v nagovoru na shodu Brez strahu – Proti koaliciji sovraštva kot primer sovražnega govora, in jih pripisali meni. Ugotovili so, da je to sovražni govor. S tem so priznali, da je pisanje njihovega kolega sovražni govor. S tem, da so ta sovražni govor pripisali meni, so tudi potrdili, da ta medijski center zavestno manipulira in proizvaja lažne novice. Razkrili so tudi popolni amaterizem in kaos svoje hiše, ki po nobenem kriteriju ne zasluži statusa novinarstva oz. javnega medija. Diskvalifikacije mene in primerjava z nacizmom si zaslužijo javno obsodbo in sodno sankcioniranje.

V nepodpisanem komentarju »Temna stran protestov proti sovraštvu …« je portal Nova24TV 29.2. 2020 takole predstavil moj nagovor: "Svetlana Slapšak, ki v Večeru, ki ga obvladuje stranka SD, redno obračunava z medijem in novinarji Nova24TV, je tokrat citirala kolumnista Mladine Bernarda Nežmaha. O našem mediju in stranki SDS je z lista papirja brala takole: "Zadnje dni so povsem pobesneli, kot povampirjene hudobne podgane se zaganjajo v vse, ki jim niso pogodu, lažejo, goljufajo in manipulirajo, da bi zmagali." Takšna retorika je seveda skrajno sovražna in vzbuja empatijo med protestniki v sovražnem ozračju, ki lahko hitro eskalira …"

Biščkova groba in bebava ironija izničuje možnost drugega avtorstva, a to je to samo detajl neverjetnega zmazka Janševih medijev ...

1.3. 2020 je Aleksander Rant na portalu Nova24 TV v članku »Sovraštvo obstaja, danes vsaj vemo, kdo ga širi« uporabil še drugi del v mojem nagovoru citiranega teksta Jožeta Biščka:

»Kres je na začetku shoda zakurila kar kolumnistka mariborskega Večera, Svetlana Slapšak, ki je dejala, da je treba nasprotnike levice brezpogojno uničiti.“Janšo in njegove podpornike, opozicijske medije in tiste redke sredinske politike, ki še niso preveč prestrašeni, je pač treba uničiti na machiavelističen način. Resnica in čast naj bosta prekleta. Oni so arhitekti zla,” je povedala Slapšakova. Torej, vse, ki niso z nami, je treba uničiti – dokončno. Tako so govorili nacisti v Nemčiji, preden so izvedli kristalno noč in v koncentracijska taborišča odpeljali na milijone Judov in drugih.«

Citirani Biščakov tekst mi je pripisal že Luka Svetina v prvem poročanju v večernih novicah na Nova24 TV 28.2. 2020. V reportaži na osnovi Rantovega članka v večernih novicah 1.3. 2010 pa je bil predvajan posnetek, ko berem Biščkov tekst, a brez mojega uvodnega pojasnila, da gre za citat teksta s tega portala. Sicer je kar zabavno, da mi nekdo lahko pripiše takšne neumnosti kot da "je treba uničiti na machiavelističen način" pa da "resnica in čast naj bosta prekleta". Biščkova groba in bebava ironija izničuje možnost drugega avtorstva, a to je to samo detajl neverjetnega zmazka Janševih medijev ...

Nočem verjeti, da novinarji oz. urednik portala ne vedo, kaj je bilo na istem portalu zapisano pred enim tednom.

Kolumna Jožeta Biščka Arhitekti zla (Nova24TV 22.2. 2020) se v citiranem delu nanaša na »mašinerijo medijskega mainstreama« in sem ga navedla kot ilustracijo sovražnega govora in kot resnico o laži Janševe izjave, da so njihova vrata odprta vsem. Celoten zadnji odstavek kolumne se glasi: "Ne izbirajo sredstev za demoniziranje Janše Entropija je njihova strast, življenjsko poslanstvo. Tega niti ne skrivajo več. Zdi se celo, da prav hrepenijo in se veselijo, da razgradijo še tisto nekaj malega, kar je zdravega ostalo v slovenski družbi. Zadnje dni so povsem pobesneli, kot povampirjene in hudobne podgane se zaganjajo na vse, ki jim niso pogodu. Lažejo, goljufajo in manipulirajo, da bi zmagali. Če bo treba, bodo uničili državo. Pri tem ne izbirajo sredstev. Janšo, njegove podpornike, opozicijske medije in tiste redke sredinske politike, ki še niso preveč prestrašeni, je pač treba uničiti na machiavellistični način; resnica in čast naj bosta prekleta. Oni so arhitekti zla."

Nočem verjeti, da novinarji oz. urednik portala ne vedo, kaj je bilo na istem portalu zapisano pred enim tednom. V vsakem primeru pa s svojimi zapisi na moj račun priznavajo, da na Nova24TV proizvajajo sovražni govor. Pri tem kanibalizirajo inflamatorni tekst lastnega kolumnista, usmerjen na račun levice, in ga polagajo v moja usta, kot da so besede usmerjene na račun Janše. Ta manipulacija je resnica o laži »prve v službi resnice«, je samorazkritje Nove24TV kot tovarne sovražnega govora, tudi z recikliranjem lastnih sovražnih tekstov. Vprašanje je, kakšen smisel ima ohranjanje te sramote: vprašanje zadeva ne samo SDS in Janše, ampak predvsem državne in druge institucije, ki skrbijo za medije in javni govor.