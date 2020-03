Strah pred novim koronavirusom spreminja navade

Sprememba navad pri pozdravljanju, na delu, doma in pri verskih obredih zaradi strahu pred novim koronavirusom

© CDZ / Pixabay

Zaradi strahu pred novim koronavirusom, ki je zahteval že več kot 3000 smrtnih žrtev, so ljudje po vsem svetu začeli spreminjati navade pri pozdravljanju, na delu, doma in pri verskih obredih, da bi s tem zmanjšali možnost okužbe. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP so rokovanje, objeme in poljube tako zamenjala pogled v oči in gesta z roko.

Na Kitajskem kjer je novi koronavirus izbruhnil, rdeči reklamni panoji v Pekingu opozarjajo ljudi, naj se ne rokujejo, ampak raje v pozdrav sklenejo svoje roke. Oblasti tudi spodbujajo ljudi, naj uporabljajo tradicionalno gesto gong shou - pest ene roke, ki se opira na dlan druge roke.

Mediji v Franciji so polni nasvetov, kako nadomestiti poljub na obe lici, tradicionalen pozdrav Francozov ob srečanju, ter rokovanje na delovnem mestu. Strokovnjak za bonton Philippe Lichtfus priporoča pogled v oči.

Brazilsko ministrstvo za zdravje je državljanom svetovalo, naj si ne delijo kovinskih slamic za pitje južnoameriškega kofeinskega napitka mate, znanega tudi kot chimarrao. Odsvetovalo je tudi poljub kot obliko pozdrava.

Nemški notranji minister Horst Seehofer je v ponedeljek zbudil pozornost javnosti, ker se zaradi novega koronavirusa ni želel rokovati s kanclerko Angelo Merkel. Ta se je odzvala z nasmehom in dvignila roko v pozdrav.

V Španiji razmišljajo, da bi zaradi epidemije prepovedali tradicionalno poljubljanje kipcev Božje matere Marije in svetnikov, ki je priljubljeno predvsem v tednu pred veliko nočjo.

V Romuniji začetek pomladi obeležijo s festivalom martisor, med katerim večinoma moški ženskam podarjajo cvetje in talismane. Vlada ljudi poziva, naj se ob tem ne poljubljajo.

V Iranu in Libanonu krožijo videoposnetki, na katerih se ljudje namesto običajnega rokovanja dotaknejo s stopali.

Nekatere izobraževalne ustanove na Novi Zelandiji so začasno opustile tradicionalni maorski pozdrav hongi, pri katerem človeka stakneta nosova. Ponekod so namesto tega kot obliko pozdrava uvedli tradicionalno maorsko pesem waiata.

V Avstraliji je minister za zdravje zvezne dežele Novi Južni Wales pozval ljudi, naj bodo previdni pri poljubljanju, namesto rokovanja pa je predlagal trepljaj po hrbtu.