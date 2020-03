Odgovori strokovnjakov na pogosta vprašanja o novem koronavirusu

Kako okužbo ločiti od drugih okužb, kako se prenaša, kakšni so preventivni ukrepi, kako naj ravna okuženi, kako naj se zaščitijo popotniki, kdo vse se lahko testira, ...

© Geralt / Pixabay

Tudi v Sloveniji so se pojavile okužbe z novim koronavirusom. Objavljamo seznam pogostih vprašanj in odgovorov strokovnjakov, povezanih z novim koronavirusom.

V: Kako okužbo z novim koronavirusm ločiti od ostalih okužb?

Bolezen, ki jo povzroča novi koronavirus, se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80 odstotkih okuženih bolezen poteka v blažji obliki, pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Glede na kitajske podatke stroka ocenjuje, da je smrtnost pri dveh do štirih odstotkih zbolelih. Med umrlimi so bili doslej večinoma starejši, ki so imeli pridružene kronične bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen in podobno. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica.

Okužbe z novim koronavirusom ni mogoče ločiti od ostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s pljučnicami, zgolj na osnovi podatka, kako poteka bolezen in kakšne so bolnikove težave. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje. Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v drugih kužninah.

V: Kakšen je vpliv okužbe na nosečnice in razvoj ploda?

Večje tveganje za okužbe in za težji potek bolezni imajo po ocenah strokovnjakov lahko tudi nosečnice. Za novi koronavirus še ni dovolj zanesljivih podatkov, pri okužbah z drugimi koronavirusi pa so zaznali zaplete v nosečnosti, kot so splav in mrtvorojenost. Za enkrat tudi še ni znano ali se novi koronavirus lahko prenese iz bolne matere na plod med nosečnostjo, nedavna študija pa je pokazala, da ni prišlo do prenosa okužbe z matere na plod, pojasnjujejo na NIJZ.

V: Kako se prenaša?

Novi koronavirus se med ljudmi prenaša kapljično. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom, torej mu moramo biti bližje kot en meter in pol. Bivanje v istem prostoru z bolnikom, če smo od njega oddaljeni več kot meter in pol, po pojasnilih NIJZ ne predstavlja tveganja.

Trenutno ni dokazov, da bi se okužba z novim koronavirusom prenašala prek živine ali živil. Na NIJZ ocenjujejo, da je rokovanje in uživanje zadostno toplotno obdelanih živil varno. Podatkov o tveganju pri uživanju toplotno neobdelanih živil ni, glede na podatke o preživetju drugih koronavirusov na površinah med transportom pa je tveganje majhno.

V: Kakšna je inkubacijska doba po okužbi z novim koronavirusom?

Točna inkubacijska doba še ni poznana, a glede na druge koronaviruse in dosedanje izkušnje strokovnjaki ocenjujejo, da je ta od dveh do 12 dni, znan pa je primer z inkubacijsko dobo 27 dni.

V: Kakšni so preventivni ukrepi pred širjenjem okužbe?

Strokovnjaki kot preventivo pred okužbo svetujejo enake ukrepe, kot veljajo za na primer gripo, torej dosledno umivanje rok, kašljanje v rokav ali robček, ljudje z znaki okužbe (pa naj gre za prehlad, gripo ali kaj drugega) pa naj ostanejo doma. Vodo in milo za umivanje rok lahko nadomesti tudi razkužilo za roke z vsaj 60 odstotki alkohola.

Posebni ukrepi niso potrebni niti ob stikih z osebami, ki prihajajo z območij, kjer se pojavlja novi koronavirus, če te nimajo značilnih bolezenskih znakov, poudarjajo na NIJZ.

V: Kako naj ravnajo potniki, ki odhajajo ali se vračajo z območij z virusom?

Slovenskim potnikom NIJZ priporoča, da se izogibajo stikom z bolnimi ljudmi, si pogosto umijejo roke z milom in vodo ali jih razkužijo, se izogibajo živalim (živim ali mrtvim), tržnicam z živalmi in izdelkom živalskega izvora ter da se pred potovanjem cepijo proti gripi, ki je v tem času pogosta.

Potnikom po vrnitvi z območij, kjer se pojavlja novi koronavirus, in so ob ali po vrnitvi v Slovenijo zboleli s kašljem, vročino in težkim dihanjem, na NIJZ svetujejo, da ostanejo doma, se izogibajo stikom z drugimi ljudmi, pokličejo izbranega ali dežurnega zdravnika in povedo situacijo ter se ravnajo po njegovih navodilih.

V: Zakaj na Letališču Jožeta Pučnika ne merijo telesne temperature potnikom, ki prihajajo v državo?

Na letališču Jožeta Pučnika potnikov, ki prihajajo z območij, kjer se pojavlja novi koronavirus in so zdravi, po trenutnih smernicah ne testirajo in jim ne omejujejo gibanja, če ne kažejo bolezenskih znakov. Prav tako potnikom ne merijo telesne temperature, saj se to ni izkazalo za učinkovito, pojasnjujejo na NIJZ.

V: Ali se lahko vsak posameznik testira na okužbo z novim koronavirusom?

Testiranje na novi koronavirus v usposobljenih mikrobioloških laboratorijih samoplačniško ni na voljo. Opravljajo ga le pri osebah, ki kažejo znake akutne okužbe dihal in so v zadnjih 14 dneh pripotovale iz naslednjih držav: Kitajska (vključno s Hongkongom in Macaom), Južna Koreja, Japonska, Singapur, Avstralija, Malezija, Vietnam, Tajska, Indonezija, Iran, Združeni arabski emirati, Libanon, Italija, Francija, Nemčija, Španija, Združeno kraljestvo, Norveška, Hrvaška, Nizozemska, San Marino, Švica, Grčija, Finska, Danska,Švedska, Izrael, Združene države Amerike, Kanada, Ekvadorin Alžirija. Testirali bodo tudi osebe s simptomi, ki so bile v 14 dneh pred začetkom bolezni v tesnem stiku z bolnikom, pri katerem je bila potrjena okužba z novim koronavirusom ne glede na geografsko lokacijo.

vir: NIJZ