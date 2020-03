Virusa ni mogoče ustaviti, treba ga je upočasniti

Strogi zajezitveni ukrepi lahko preprečijo razpad zdravstvenega sistema

© Mohamed Hassan / Pixabay

Predsednik italijanske vlade Giuseppe Conte je v včerajšnjem nagovoru državljanom oznanil sprejetje dekreta z ukrepi za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Okuženih je že več kot tri tisoč ljudi.

Italijani naj si ne bi segali v roke in se objemali, pri tem pa ob stikih z ljudmi skušali vzdrževati varnostno razdaljo enega metra. Odpovedani so vsi množični javni dogodki, zaprti bodo kinematografi in gledališča.

Najmanj do sredine marca bodo zaprte vse šole in univerze. Športni dogodki bodo vsaj do začetka aprila potekali pred praznimi tribunami.

Starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom in drugim rizičnim skupinam svetujejo, naj svoje domove zapustijo le v nujnih primerih in pri tem pazijo na ohranjanje varnostne razdalje.

Vlada bo odpravila omejitve za delo od doma in ljudi spodbujala, naj ostanejo delovno aktivni na daljavo.

Kljub strogim zaščitnim ukrepov je malo verjetno, da se bo širjenje virusa ustavilo. So bo pa zagotovo vsaj nekoliko upočasnilo, in to je za uspešno obvladovanje situacije ključnega pomena.

Kot je poudaril premier Conte, v nasprotnem primeru italijanskemu zdravstvenemu sistemu grozi preobremenjenost. Veliko število obolelih, ki potrebujejo intenzivno nego in izolacijo, v kratkem času, bi lahko povzročilo razpad sistema.

Kot je pred dnevi pojasnil direktor programa WHO krizne primere Michael Ryan, ukrepi za zajezitev širjenja virusa državam kupijo nekaj dragocenega časa, v katerem se lahko dodatno pripravijo na epidemične razmere. »Lahko zagotovijo dodatno zaščitno opremo, lahko izvedejo dodatna izobraževanja, laboratoriji se lahko založijo z dodatnimi reagenti in v delo uvedejo dodatne tehnike.«

Čeprav WHO v svojih sporočilih za javnost še vedno navaja kanček možnosti, da bi odločni in strogi zajezitveni ukrepi preprečili nadaljnji prenos okužbe, številni strokovnjaki za epidemije še nekaj časa opozarjajo, da širjenja virusa ne bo mogoče ustaviti. Lahko pa ti ukrepi pomembno pripomorejo k ohranjanju javnega miru in neprekinjenemu delovanju vseh ključnih družbenih podsistemov.