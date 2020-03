V Sloveniji prepoved prireditev v zaprtih prostorih z več kot 500 ljudmi

Ministrstvo za zdravje organizatorjem priporoča, naj razmislijo tudi o smiselnosti prireditev z manjšim številom ljudi

Prazna dvorana ljubljanskih Stožic

© Barbara Jakše Jeršič

Minister za zdravje Aleš Šabeder je izdal odredbo, da se prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa, kjer se zbira več kot 500 ljudi. Prepoved velja, dokler ne preneha nevarnost širjenja bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus. Tako piše v odredbi, objavljeni v uradnem listu.

Prepoved velja za prireditve v objektih, pa tudi pod šotori, pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje.

Priporočajo sicer, da zaradi povečanega epidemiološkega tveganja organizatorji razmislijo tudi o smiselnosti prireditev z manjšim številom ljudi.

Minister s prepovedjo sicer sledi priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Kot je danes povedala njegova direktorica Nina Pirnat, so tako predlagali zaradi višje stopnje tveganja prenosa virusa. Do 14. ure je bilo sicer v Sloveniji potrjenih 12 okužb z novim koronavirusom, testirali so 785 ljudi.

Posebna, strožja priporočila je NIJZ izdal za Metliko in okolico, kjer odsvetujejo vsakršno druženje ljudi. Metliški župan Darko Zevnik je za POP TV povedal, da so sami že prej odpovedali vse prireditve, napovedane za ta konec tedna. "Če ni nuje po obiskih, pa svetujem ljudem, da ostanejo doma," je dodal. Napovedal je še, da se bodo z morebitnimi dodatnimi ukrepi prilagajali sproti.

Šabeder pa je za POP TV pokomentiral tudi druge ukrepe, že v petek so prepovedali obiske v domovih za starejše. Specialistični pregledi potekajo normalno, bi jih pa glede na razvoj dogodkov lahko začeli omejevati, zato ljudem, ki so za te dni naročeni na preglede, priporočajo, da prej pokličejo in se pozanimajo o morebitnih odpovedih.

Zaradi priporočil in prepovedi zbiranja organizatorji odpovedujejo tudi prireditve, tako so odpovedali tudi koncert Andree Bocellija v Stožicah in nocojšnji koncert skupine Mi2 v Cankarjevem domu.

Ministrstvo za kulturo je odgovorne osebe javnih zavodov že pozvalo, naj sledijo aktualnim priporočilom NIJZ ter ministrstev za zdravje in za zunanje zadeve ter svoje dejavnosti izvajajo v skladu z napotki.

Ko gre za vprašanje kino predstav, maturantskih plesov in drugih prireditev, kjer je manjše število ljudi, kot 500, je Šabeder pozval organizatorje, naj ocenijo, ali je treba prireditev nujno izvesti, če je ni, naj razmislijo o odpovedi. Ob tem se zaveda, da nastaja gospodarska in finančna škoda, "a ta trenutek je najpomembnejše zdravje prebivalcev", je dejal in zatrdil, da odločitev enotno podpira stroka, pokazal je na več podpisov infektologov, po njegovih besedah pa situacijo razume tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.

Prepoved zbiranja za zdaj ne velja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, so STA povedali na ministrstvu za zdravje. Na ministrstvu za izobraževanje so že popoldne pojasnili, da sledijo priporočilom in spremljajo situacijo, ki pa se spreminja iz ure v uro. Minister Šabeder je zvečer za POP TV navedel, da so razredi vendarle manjši. Danes sta se pogovarjala tudi z ministrom za izobraževanje Jernejem Pikalom, ki je potrdil, da situacija trenutno ni takšna, da bi terjala zaprtje šol, "a počakajmo do ponedeljka".

Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Marjan Šarec je že napovedal, da bo za ponedeljek sklical Svet za nacionalno varnost v razširjeni sestavi. Šabeder je ob tem dejal, da se mora problematika glede na situacijo dvigniti na najvišjo politično raven.