»V Sloveniji še zdaleč nimamo epidemije koronavirusa in upamo, da jo bomo preprečili«

Slovenija še zdaleč nima epidemije koronavirusa, je na današnji novinarski konferenci na vladi poudarila direktorica NIJZ Nina Pirnat, ki upa, da jo bo z uvedenimi ukrepi mogoče preprečili. Glede pozivov k zapiranju šol je poudarila, da bi bil to v tem trenutku nesorazmeren ukrep in da je tudi v večini sosed še vedno glavni ukrep higiena rok.

Tudi naše sosede poudarjajo, da je v tem trenutku najbolj primeren ukrep umivanje rok in da bolni z znaki akutne okužbe dihal ne hodijo med ljudi, je poudarila direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Kot je opozorila, je virus covid-19 "marsikje okoli nas, v Avstriji, Švici in Italiji". "Osebe, ki se tam gibajo, se srečujejo tudi z drugimi okuženimi osebami. Zato je izredno pomembno, da smo pri prepoznavanju simptomov okužbe pozorni, da opazujemo svoje zdravstveno stanje, smo pozorni na kašljanje, vročino, težave pri dihanju. Če se to pojavi, ne hodimo nikamor, ampak pokličemo svojega osebnega zdravnika," je ponovila.

"Danes smo dobili informacije, da je bilo sinoči kljub prepovedi odprtih veliko lokalov."



Aleš Šabeder, minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle

NIJZ stalno posodablja definicijo primera okužbe z novim koronavirusom glede na trenutno epidemiološko situacijo. Do spremembe je med drugim prišlo v prejšnjem tednu, zato Pirnatova vse, ki so bili pred tem zaradi striktnega protokola ugotavljanja sume okužbe zavrnjeni za testiranje, poziva, da se ponovno obrnejo na osebnega zdravnika. Če posameznik torej kaže simptome okužbe in je prišel iz tujine, imel stike z okuženo osebo ali je bil že s strani pristojnih služb prepoznan kot rizični kontakt, naj pokliče in se dogovori za testiranje.

Minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Aleš Šabeder pa je opozoril, da v soboto zvečer ponekod niso upoštevali odredbe o prepovedi zbiranja v zaprtih prostorih. "Danes smo dobili informacije, da je bilo sinoči kljub prepovedi odprtih veliko lokalov," je dejal. Za POP TV je kasneje pojasnil, da so za kršitve odredbe predvidene globe od minimalno 10.000 evrov do 100.00 evrov.

Ravnanje organizatorjev je označil kot neodgovorno. Znova je pozval vse ljudi in institucije, naj prepoved zbiranja striktno upoštevajo. "Zaradi tega bo nastala tudi gospodarska škoda, a zaščita prebivalstva je na prvem mestu," je dodal.

Prav tako preverjajo informacijo, da naj bi nekatera podjetja s sedežem v Italiji zaradi karantene v državi začela seliti svoje delavce v svoje podružnice v Sloveniji. O tem je že govoril z ministrom za gospodarstvo Zdravkom Počivalškom in ugotavljal, da bodo tudi na tem področju morali sprejeti določene ukrepe. Premier, ki opravlja tekoče posle, Marjan Šarec, pa je Počivalšku naložil, naj preveri zakonske podlage. Če te obstajajo, bodo že v ponedeljek sprejeli potrebne ukrepe, je še pojasnil Šabeder za POP TV.

Zvečer se bo Šabeder slišal še z avstrijskim ministrskim kolegom, s katerim bosta govorila o ukrepanju Avstrije glede zajezitve širitve virusa in morebitnih skupnih ukrepih držav.

V ponedeljek se bo sestal svet za nacionalno varnost. "Ko smo presodili, da je trenutek pravi, smo ga tudi sklicali. Seznanili se bomo z dosedanjim dogajanjem," je pojasnil Šarec.

"Vsi smo v istem čolnu, ni čas za politiko."



Marjan Šarec, premier, ki opravlja tekoče posle

Zavrnil je kritike, ker svet ni bil sklican že prej in ker niso bili sprejeti bolj ostri ukrepi za obvladovanje virusa. "Vsi smo v istem čolnu, ni čas za politiko," je poudaril. Zagotovil je, da poslušajo in upoštevajo stroko ter da so v tem hipu vsi sprejeti ukrepi učinkoviti za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom.

Poudaril je, da bi lahko ministrstvo za zdravje razglasilo epidemijo tudi brez sveta za nacionalno varnost, če bi razmere to terjale. "Nobena od sosednjih držav še ni zaprla šol," je izpostavil. "A pomembno je, da z ukrepi ravnamo sorazmerno. Samo Italija je doslej sprejela take ukrepe," je še dodal.

Šarec je danes vsem, zlasti zdravstvenim delavcev, svetoval, naj ne potujejo, če ni treba, zlasti ne v Italijo. "To bo najbolj preventivno vplivalo na zaustavitev oziroma upočasnitev virusa," je dejal.

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je pojasnil, da že zdaj sodelujejo in med drugim opremljajo vstopne točke ter pomagajo pri razdelitvi opreme državnih blagovnih rezerv, ki jo hranijo v centralnem skladišču. Kot je še poudaril, je ob razglasitvi epidemije in aktiviranju državnega načrta civilna zaščita koordinator, ne zamenjava za stroko. Ta bo tudi v primeru epidemije še naprej predlagala ustrezne ukrepe.

Ob tem je Šestan ocenil, da so bile v odzivu ministrstev do zdaj velike razlike, jih pa bodo skozi proces poskušali zmanjšati.

Pirnatova danes ni komentirala informacij medijev, da so tri nove potrjene okužbe na območju Metlike reševalec in medicinske sestre. Je pa poudarila, da so jih pravočasno, preden bi lahko koga okužili, izločili iz delovnega procesa. Šarec je ob tem dejal, da tako zaradi morebitne stigmatizacije kot zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo javnosti posredovati konkretnih podatkov o okuženih.

"V tujini zimske športne prireditve potekajo brez gledalcev, to je tudi ena od možnosti, ki bi se lahko zgodila."

Na območju Metlike, kjer so med drugim odsvetovali tudi zasebna druženja, ukrepov za zdaj ne nameravajo spreminjati. Po dodatnih pogovorih s tremi sekundarnimi kontakti bodo po besedah Pirnatove o tem še enkrat presodili. A glede na to, da gre za isti vir, strožji ukrepi za zdaj najbrž ne bodo potrebni.

Kot je dejal Šarec, so v soboto ob prvih podatkih iz Metlike, ko so se bali, da so razsežnosti večje, tudi razmišljali o razglasitvi epidemije, a je NIJZ po testiranjih ocenil, da tega še morejo razglasiti.

O končni odločitvi glede Planice in drugih tekmovanj je po oceni pristojnih še prezgodaj govoriti, saj se epidemiološka slika vsak dan spreminja. "V tujini zimske športne prireditve potekajo brez gledalcev, to je tudi ena od možnosti, ki bi se lahko zgodila," je dejal Šabeder.

V Sloveniji so do zdaj sicer potrdili 16 primerov okužb z novim koronavirusom.