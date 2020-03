Janševi kandidati za ministre se bodo predstavili ta teden

Zaslišanja kandidatov za ministre bodo potekala od torka do petka

Janez Janša, mandatar nove vlade

V tednu, ki prihaja, se bodo kandidati za ministre vlade Janeza Janše predstavili pred pristojnimi parlamentarnimi delovnimi telesi. Največji interes vlada za predstavitve manj znanih kandidatov, denimo Boštjana Koritnika, Helene Jaklitsch ter Janeza Ciglerja Kralja.

Predlog ministrske liste, ki jo je oblikovala koalicija strank SDS, SMC, NSi in DeSUS, je novi mandatar Janša v DZ vložil v petek pozno zvečer. Večina imen je že prej zaokrožila v javnosti in gre za znane politične akterje. Kar sedem kandidatov denimo že ima ministrske izkušnje, dva od tega sta aktualna ministra. Še dva sta imela z vlado povezane funkcije (generalna sekretarka vlade in državni sekretar). Med ostalimi je en nekdanji predsednik DZ, še trije pa imajo najmanj poslansko izkušnjo. Tako z izjemo omenjenih treh večjih neznank ni.

O ministrski listi bodo poslanci glasovali v celoti in glede na to, da ima nova koalicija zagotovljenih 47 glasov, bi bila zavrnitev liste vsekakor presenečenje.

Zaslišanja bodo potekala od torka do petka. Prvi dan bosta poleg kandidata za ministra za delo Ciglerja Kralja zaslišana še kandidat za ministra za zunanje zadeve Anže Logar in kandidat za ministra za obrambo Matej Tonin. V prihodnjih dneh bo po štiri do pet zaslišanj na dan. Zadnja bo v petek popoldne zaslišana kandidatka za ministrico za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Jaklitscheva.

Odbori bodo presodili, ali je bila predstavitev kandidata primerna ali ne in predsedniki odborov bodo o tem najpozneje v 48 urah obvestili predsednika DZ in mandatarja Janšo. Ta lahko nato najkasneje v treh dneh zamenja katerega od kandidatov.

