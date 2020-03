»Če upoštevava vsa načela higiene, potem se lahko rokujeva«

O spolni slepoti in načelih rokovanja na TV Slovenija

»Hvala, gospod Šarec, za te odgovore. Ali se morda lahko rokujeva?«

»Ja, če upoštevava vsa načela higiene, potem se lahko.«

»Hvala lepa.«

Takšen je bil včerajšnji zaključek pogovora voditeljice osrednjega dnevnika TV Slovenija z odhajajočim Marjanom Šarcem, predsednikom vlade, ki se je v prvem stavku s čestitko spomnil na dan žena. Tema povabila: novi koronavirus po šestnajsti okuženi osebi v državi.

Marjan Šarec in voditeljica Elena Batista Štader med preverjanjem higienskih minimumov

© RTVSLO

Kar je zmotilo trenutek rokovanja, je vsekakor zaigranost: kakor da bi se oba vnaprej dogovorila za vzgojnoizobraževalni vložek, da bi ljudstvo pomirila pred paniko. Najbrž trenutne vroče razprave prav to najbolj vznemirja, celo bolj od virusa samega: kje točno potegniti črto med preventivnim ravnanjem brez elementov pretiranega strahu in ko je tudi rokovanje še dopustno, in kdaj je morda panika vsaj malo tudi zdravilna in upravičena?

No, zaigrane scene med politiki in novinarji so vedno nekaj posebnega, realizacija pa se ni povsem posrečila, z voditeljico Eleno Batista Štader je skoraj padla v vodo: namreč proti Šarcu se je začela pomikati takoj po izrečenem vprašanju, še preden je ta sploh dal soglasje, da se lahko rokujeta, in s tem gledalcem signalizirala vnaprejšnjo zrežiranost dogajanja.

Spolna slepota na dan žensk

Prizora ne bi omenjal, če ne bi po spletu nesrečnih okoliščin hvalevredni edukacijski moment pomirjanja javnosti na koncu bedno padel v vodo. Oddaji je nemudoma sledila druga, Politično s Tanjo Gobec, z njo pa žalost: famozni Žiga Turk, večni aboniranec množičnih medijev, nekdanji Janšev minister in tudi kandidat za evropskega poslanca na listi Nove Slovenije. Tisti, ki je lani na silo zamenjal stranko, ko ga je komentariat na družbenih omrežjih spomnil, da je še vedno član SDS, s čimer da res ravna nehigienično. No, potem je s težki srcem prestopil.

Bivši superminister, zdaj neodvisni politični strokovnjak po meri nacionalke, pričakovano ni skoparil s pohvalami na račun prihajajoče »neideološke« (!) vlade, predlagana ekipa se mu je predvidljivo zdela imenitna, program pa obetaven. In ker je ravno dan žena, se ni mogel izogniti pikrim pripombam sogovornice v studiu, Vike Potočnik. Svoje pojasnilo o pičli udeležbi žensk v Janševi ekipi je uvedel z osupljivo tezo o spolni slepoti, nekakšnim metodološkim vodilom:

»Najprej čestitam vsem ženskam in ženam za dan žena. Mislim, da bi bilo najbolj emancipirano, če ne bi gledali, kakšnega spola je kakšen minister, ampak ali je sposoben ali ne. Torej, da bi nekako bili spolno slepi, kar se tega tiče.«

Z njim se človek ne more rokovati

Turkova čestitka na dan žena ne bi mogla izzveneti bolj ideološko, v resnici kar na ravni vrednot tistih, ki jih zagovarja, kajti njegov verbalni šopek kot poklon enakopravnosti spolov vsebuje točno tisto hipokrizijo, ki jo imajo ženske najraje: biti moramo slepi, ko govorimo o vas, jim sporoča, kajti v resnih zadevah, kar vodenje države nedvomno je, štejejo le kompetentni, poklicani in sposobni, ve pa to nujno niste. Več sreče prihodnjič!

Teza o spolni slepoti govori o tem, da ženske kvote v družbi niso pomembne niti na osmi marec, o čemer sem že pisal v prispevku Moški dajejo svoj organček: o seksizmih na dan žena. Skratka: ko preštevamo ženske v vladi, moramo raje mižati.

In kakor da se nacionalka s svojimi izbirami gostov ne bi dovolj osmešila, se je posredno sfižil še zaigrani vložek med Marjanom in Eleno. Kajti ko je voditeljica Tanja svojo oddajo tradicionalno zaključila s sposojeno modrostjo, je citirano Indiro Gandhi dopolnila, po naključju ali ne, z asociacijo na rokovanje s tem, da je dodala še eno misel indijske političarke, češ da »se z roko, stisnjeno v pest, ne moreš rokovati«.

Isti voditeljici je še uspelo, sicer brez vpeljanega vprašanja, ali se lahko rokuje, ob koncu stisniti roko gostji, pri Turku pa ni bila več uspešna, naletela je na stisnjeno pest: ta je svojo umaknil in se ji priklonil, da bi lažje sprejela njegovo zavrnitev.

Bivši minister Turk in trenutek higienske skepse: brez rokovanja z voditeljico

© RTVSLO

Najbrž s takšno gesto spol nima nič skupnega, le strah pred koronavirusom. In vendar so gledalke in gledalci lahko v roku manj kot pol ure osvojili dve nasprotni sporočili: nekateri politiki so se z vami pripravljeni rokovati, drugi, trenutno postavljeni v standby položaj, pač ne.