Za celotno Italijo razglašena karantena

"Podpisal bom sklep, ki bi ga na kratko lahko poimenovali 'Jaz ostanem doma'," je dejal italijanski premier Giuseppe Conte. Ukrep bo stopil v veljavo jutri zjutraj.

Italijanski premier Conte danes med nagovorom

Italijanska vlada je zaradi "pomembnega porasta v številu okuženih z novim koronavirusom" nocoj sprejela nov previdnostni ukrep in karanteno razširila na celotno državo. "Podpisal bom sklep, ki bi ga na kratko lahko poimenovali 'Jaz ostanem doma'," izjavo Conteja povzema italijanska tiskovna agencija Ansa. Nov ukrep bo stopil v veljavo jutri zjutraj.

Zaprte bodo vse izobraževalne ustanove v državi. Prebivalci se bodo lahko gibali po državi le zaradi poslovnih ali zdravstvenih razlogov. Conte je na novinarski konferenci pojasnil, da bodo prekinjeni tudi vsi športni dogodki, med drugim bo zamrznjena italijanska nogometna liga Serie A.

Guiseppe Conte, italijanski premier

Še naprej pa bo deloval javni potniški promet, da bi s tem zagotovili neprekinjenost proizvodnje in da bi ljudem omogočili, da bi lahko šli v službo, je še napovedal Conte.

Na mejah bo Italija izvajala tudi nadzore vstopov v državo.

"Številke nam govorijo o pomembnem naraščanju števila oseb v intenzivnih terapijah bolnišnic in na žalost tudi števila umrlih. Svoje navade moramo spremeniti, zdaj. V dobro Italije se moramo vsi nečemu odreči. In to takoj. Uspelo pa nam bo le, če bomo sodelovali vsi in se prilagodili tem novim omejujočim normam," je v večerni izjavi medijem v vladni palači dejal Conte.

Predsednik pokrajine Puglia Michele Emiliano, ki je pozival k razširitvi karantene na celotno državo, je na Twitterju zapisal, da ukrep lahko veljal od 15 do 20 dni.

