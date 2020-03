Matej Tonin: »Ne vem, kaj bi bilo spornega, če bi posamezniki proti plačilu patruljirali na meji«

Kandidat za obrambnega ministra Matej Tonin je zatrdil, da sicer nasprotuje vključevanju t. i. štajerske varde v Slovensko vojsko, a da ne ve, kaj bi bilo spornega, če bi dali vabilo, da bi ti posamezniki proti plačilu patruljirali na meji

Matej Tonin, predsednik NSi

© Borut Krajnc

Odbor za obrambo je po petih urah razprave z 11 glasovi za in šestimi proti prižgal zeleno luč kandidatu za ministra za obrambo Mateju Toninu. Tonin se je v uvodnem govoru omenil tudi vključevanje določenih posameznikov v varovanje meje. Izjavil je, da ker se po njegovem nakazuje možnost nove migrantske krize in policija po njegovi oceni sama ne zmore varovati južne meje, kot hitro začasno rešitev vidi tudi v vključitvi pripadnikov t. i. vard. Kasneje je med zaslišanjem zatrdil, da nasprotuje vključevanju t. i. štajerske varde v Slovensko vojsko, a dodal, da so v Sloveniji številne generacije, ki so služile vojaški rok ali so bile vojaško usposobljene. "Ne vem, kaj bi bilo spornega, če bi dali vabilo, da bi ti posamezniki proti plačilu patruljirali na meji ali opravljali lažja dela," je povedal. Je pa zatrdil, da bi tudi ti posamezniki morali predhodno opraviti varnostno preverjanje in usposabljanje.

V zaslišanju je Tonin med drugim izpostavil potrebo po izvzetju Slovenske vojske iz enotnega plačnega sistema in ureditvi položaja vojakov po 45. letu. Enotni plačni sistem je po oceni Tonina namreč preživet, saj ne povzroča težav le v obrambi, pač pa tudi v zdravstvu, šolstvu in na drugih področjih. Omenil je tudi idejo v koaliciji, da bi ob isti masi plač področno naredili ločene plačne sisteme.

Med drugim je na zaslišanju odgovarjal na vprašanja poslanca SD Sama Bevka glede spodbujanja zanimanja mladih k vstopu v vojsko in podrobneje o odnosu do naborniškega sistema. Jerca Korče iz LMŠ pa je Tonina med drugim vprašala po morebitnem izvzetju vojske iz enotnega plačnega sistema in o delovanju sindikatov. Spomnila je, da Tonin v preteklosti ni bil naklonjen delovanju sindikatov vojski.

Matej Tonin, NSi

Več poslancev je zanimalo, kako namerava kot minister poskrbeti za dvig obrambnih izdatkov. Poslanec LMŠ Robert Pavšič ga je povprašal po stališču glede vadišča Poček, poslanec SD Matjaž Nemec pa o prioritetah glede mednarodnih operacij in misij.

Kandidat za obrambnega ministra je pojasnil, da osebno podpira obvezno služenje vojaškega roka, ve pa, da tega ni mogoče storiti čez noč. "Zato je v koalicijski pogodbi zapisana postopnost," je pojasnil. Kot je poudaril, želi v vojsko privabiti zlasti tiste mlade, ki si tega res želijo. "K nošenju orožja ne bo prisiljen nihče, ki tega ne želi. Brez ljudi pa tudi Slovenske vojske ne bo," je dejal.

Tonin še vedno ocenjuje, da bi bilo primerneje, da bi namesto sindikatov vojska imela svoje združenje, ki bi se dvakrat letno sestajalo z odločevalci na obrambnem področju. Ker pa Slovenska vojska sindikate ima, bo, kot je zatrdil, z njimi konstruktivno sodeloval in jih ne bo ukinjal.

Kandidat za ministra je priznal, da je cilj, da bi za obrambne izdatke namenili dva odstotka BDP, v prihodnjih dveh letih nerealen. Poudaril je, da bo sredstva treba dvigniti, za koliko, pa je odvisno od javnofinančnih zmožnosti. Prioriteta glede mednarodnih operaciji in misij bo po njegovih besedah krepitev prisotnosti na Balkanu. "Ostalo je odvisno od zunanjepolitičnih ciljev, kadrovskih in finančnih zmožnosti," je dejal.

Tonin je zagotovil, da je pripravljen na dialog z lokalno skupnostjo glede osrednjega vadišča Slovenske vojske na Počku. Je pa zatrdil, da bo, dokler bo on minister, Slovenska vojska vadišče imela.

Obljubil je tudi podporo gasilcem, da bo ta sistem še naprej močan, dobro usposobljen in da bodo gasilci dobro opremljeni. Nenazadnje namerava za državnega sekretarja izbrati gasilskega poveljnika Damijana Jaklina, sicer župana Velike Polane.