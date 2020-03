Slovenija zapira mejo z Italijo

Premier Marjan Šarec je naročil ministrstvoma za zdravje in za notranje zadeve, naj Slovenija po vzoru Avstrije zapre mejo z Italijo

Italija, Slovenija

© WikiCommons

Marjan Šarec, predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, je naročil ministrstvoma za zdravje in za notranje zadeve, naj Slovenija po vzoru Avstrije zapre mejo z Italijo. Ukrep je po Šarčevih besedah posledica neupoštevanja predpisov ljudi iz Italije in je nujen, če želi Slovenija ohraniti nadzor nad razmerami. Veljati naj bi začel čim prej. Število potrjenih okužb je v Sloveniji naraslo na 34, v Italiji pa jih je po zadnjih ocenah že več kot 10.000.

"Vemo, da je Italija razglasila karanteno, vendar ljudje tega ne upoštevajo in še kar odhajajo iz Italije, zato je čas, da ukrepamo, kajti vemo, da je na Primorskem veliko dnevnih prehodov meje in vemo tudi, da otroci prihajajo v vrtce čez mejo," je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil Šarec. Poudaril je, da je zaprtje meje nujen ukrep, če želi Slovenija imeti situacijo pod kontrolo.

"Gre za to, da se prepove vstop bolnim v državo," je dejal premier in poudaril, da meja ne bo hermetično zaprta. Tudi tovorni promet bo dovoljen, ker bi z njegovo prepovedjo lahko povzročili dodatno gospodarsko škodo, je poudaril.

"Vemo, da je Italija razglasila karanteno, vendar ljudje tega ne upoštevajo in še kar odhajajo iz Italije, zato je čas, da ukrepamo, kajti vemo, da je na Primorskem veliko dnevnih prehodov meje in vemo tudi, da otroci prihajajo v vrtce čez mejo."



Marjan Šarec, premier, ki opravlja tekoče posle

Pojasnil je, da bosta ministrstvi zdaj pripravili vse potrebno, sledil bo sklep vlade in najava Evropski komisiji. Zaprtje meje bo Šarčevih besedah začelo veljati, ko bodo izpolnjeni tehnični in administrativni pogoji. "Naročil sem, da to začne veljati čim prej," je izpostavil premier. Dodal je, da je treba ukrepati hitro.

"Če se hočemo uspešno spopadati s tem virusom, so potrebni tudi takšni ukrepi. Zagotovo se bodo pojavila vprašanja, kot tudi pri drugih ukrepih. Vendar za vse nikoli ne bo prav," je dejal premier.

Poudaril je, da mora vlada delati tako, da nam bo uspelo čim dlje ostati v prvi fazi širjenja virusa, ob tem pa je dodal, da se je število okuženih v Sloveniji povzpelo na 34.

Povedal je še, da so o tem ukrepu govorili že na ponedeljkovi seji sveta za nacionalno varnost. Ukrepi se sicer prilagajajo situaciji, ki se "spreminja iz ure v uro", je pojasnil.

Povedal je še, da se bodo lahko posamezniki, če se bodo znašli v situaciji, ki jo bo treba reševati, obrnili na MZZ. "Sem pa že pred dnevi pozval, naj nihče ne odhaja v tujino, zlasti ne v Italijo, ki je razglasila karanteno. Kar se tiče naših ljudi, naj ostanejo doma in ne hodijo v Italijo. Ni smiselno, da ljudje hodijo tja in dodatno izzivajo težave," je izpostavil.

"Sem pa že pred dnevi pozval, naj nihče ne odhaja v tujino, zlasti ne v Italijo, ki je razglasila karanteno. Kar se tiče naših ljudi, naj ostanejo doma in ne hodijo v Italijo. Ni smiselno, da ljudje hodijo tja in dodatno izzivajo težave."

MZZ je pred tem že objavil nasvet slovenskim državljanom, ki so še v Italiji, da se vrnejo v domovino. Že pred tem je sicer ministrstvo odsvetovalo vsa potovanja v Italijo.

Na vprašanje glede ravnanja ljudi, ki dnevno odhajajo na delo v Italijo, je Šarec pojasnil, da bodo podrobnosti glede tega sporočili v prihodnjih urah in v sredo.

Šarec je še dodal, da je Slovenija že omejila tudi letalski promet, saj so, kot je pojasnil, ljudje iz Italije z zasebnimi letali prehajali v Slovenijo in se registrirali, kot da odhajajo iz Slovenije.

Avstrija je medtem že danes danes uvedla prepoved vstopa v državo iz Italije; izjema so avstrijski državljani, ki se vračajo v domovino, ter osebe z zdravniškim potrdilom. Vsi Avstrijci, ki se bodo vrnili iz Italije, bodo morali ob prihodu v domovino v 14-dnevno karanteno. Dovoljena bodo potovanja preko Avstrije, ob pogoju brez postanka v državi.

wEmRqeNzLYU

Župana Nove Gorice in Gorice menita, da je odločitev o zaprtju meje potrebna

Župana Nove Gorice in sosednje Gorice, Klemen Miklavič in Rodolfo Ziberna, sta se v današnjem pogovoru za POP TV strinjala, da je odločitev o zaprtju meje z Italijo potrebna. Kot je poudaril Miklavič, sta življenje in zdravje ljudi na prvem mestu.

Miklavič sklepa, da odločitev temelji na tehtnih strokovnih argumentih in jo je zato potrebno spoštovati. Kot je dodal, je virus vse presenetil. "Nihče si ga ni želel, zdaj ga imamo tu. Sprejemamo dejstva. Čeprav danes stojimo na trgu, ki je skupen, se z ukrepi to začasno umika, a upamo, da le začasno in da se bo kmalu povrnilo stanje od prej," je poudaril.

"Nihče si ga ni želel, zdaj ga imamo tu. Sprejemamo dejstva. Čeprav danes stojimo na trgu, ki je skupen, se z ukrepi to začasno umika, a upamo, da le začasno in da se bo kmalu povrnilo stanje od prej."



Klemen Miklavič, župan Nove Gorice

Kot je pojasnil Miklavič, je že pred odzivom države sklical sestanek vseh pristojnih institucij prav na podlagi informacij o širjenju virusa po Italiji, ki mu jih je posredoval Ziberna.

"Od takrat sva o tej zadevi stalno v stiku in se stalno usklajujeva. In tudi sam sem deloma koordiniral naše zdravstvene in strokovne institucije, na podlagi informacij, ki sem jih dobival z italijanske strani," je dodal Miklavič.

Župan Gorice Ziberna pa je pojasnil, da se ljudje zavedajo nujnosti ukrepov in jih zato tudi sprejemajo. Informacij o kršitvah karantene nima, a kot je dejal, v Gorici v zadnjih 24 oziroma 48 urah vsi upoštevajo karanteno.