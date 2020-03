Macron: »Odločitev Slovenije o zaprtju meje z Italijo je slaba«

Francoski predsednik oster do odločitev Slovenije in Avstrije o zaprtju meje z Italijo zaradi koronavirusa

Emmanuel Macron, francoski predsednik

Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes dejal, da je odločitev Slovenije o zaprtju meje z Italijo zaradi koronavirusa slaba. Kritičen je bil tudi do ukrepov Avstrije, ki je prepovedala vstop iz Italije. Povedal je še, da v Franciji trenutno še niso potrebni tako drastični ukrepi kot v Italiji.

"Mislim, da so to zelo slabe odločitve," je po telekonferenci z voditelji EU povedal Macron glede ukrepov, ki sta jih sprejeli Slovenija in Avstrija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Premier Marjan Šarec je danes naročil ministrstvoma za zdravje in za notranje zadeve, naj Slovenija po vzoru Avstrije zapre mejo z Italijo. Ukrep je po Šarčevih besedah posledica neupoštevanja predpisov ljudi iz Italije in je nujen, če želi Slovenija ohraniti nadzor nad razmerami. Meja ne bo hermetično zaprta, dovoljen bo tovorni promet, je pojasnil. Ukrep naj bi začel veljati čim prej.

Macron je na novinarski konferenci v Parizu pojasnil, da tako drastični ukrepi v Franciji trenutno še niso potrebni.

Avstrija pa je že uvedla prepoved vstopa v državo iz Italije. Izjema so avstrijski državljani, ki se vračajo v domovino, ter osebe z zdravniškim potrdilom. Vsi Avstrijci, ki se bodo vrnili iz Italije, bodo morali ob prihodu v domovino v 14-dnevno karanteno. Dovoljena bodo potovanja prek Avstrije, ob pogoju, da se ne bodo ustavili v državi.

Evropske komisije po neuradnih informacijah za zdaj ni še nobena država članica obvestila o načrtih za ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah zaradi novega koronavirusa.

Oblasti na Dunaju in v Ljubljani so se za takšne ukrepe odločile, potem ko je v Italiji zaradi hitrega širjenja novega koronavirusa začela veljati karantena za celotno državo. Vsaj za dva tedna bodo tam zaprte vse izobraževalne ustanove. Prebivalci se lahko gibajo po državi le zaradi poslovnih ali zdravstvenih razlogov. V Italiji, kjer se je okužilo že več kot 10.000 ljudi, umrlo pa jih je 631, so odpovedani tudi vsi športni dogodki.

Macron je zvečer na novinarski konferenci v Parizu pojasnil, da tako drastični ukrepi v Franciji trenutno še niso potrebni. Če bodo potrebni v prihodnjih dneh, pa bi jih lahko sprejela tudi Francija. "Sprejemamo ustrezne ukrepe," je poudaril.

V Franciji se je sicer doslej z virusom okužilo 1784 ljudi, 33 jih je umrlo, navaja tamkajšnje ministrstvo za zdravje.

Po telekonferenci z voditelji EU je francoski predsednik povedal še, da so države članice unije pripravljene skupaj sprejeti ukrepe, da bi "se izognili kakršnikoli obliki finančne ali ekonomske nestabilnosti", še navaja AFP.

